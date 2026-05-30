Mathew Collins verlässt Austria Salzburg: Wechsel zu 1860 München steht bevor

Mathew Collins, Sohn des Rockstars Phil Collins, verlässt nach nur einer Saison den SV Austria Salzburg und wechselt zu 1860 München. Der gebürtige Schweizer hatte zuvor bereits für WSG Tirol gespielt.

Nach nur einer Saison beim SV Austria Salzburg verlässt Mathew Collins , Sohn von Rockstar Phil Collins , den österreichischen Zweitligisten offenbar wieder. Der deutschen 'Bild'-Zeitung zufolge wechselt der gebürtige Schweizer zu 1860 München .

Nach mehreren Jahren in Deutschland war Collins 2023 zur WSG Tirol gewechselt, wo er erst für die zweite Mannschaft, später auch für die Profis zum Einsatz kam. 2025 dann der Wechsel zu Austria Salzburg, wo es der Mittelfeldspieler jedoch nur auf fünf Pflichtspiele brachte. In München dürfte Collins nun eine neue Herausforderung suchen, wie die 'Bild' schreibt, steht er unmittelbar vor einer Unterschrift bei 1860 München. Dass die 'Löwen' aktuell mit finanziellen Problemen kämpfen, dürfte Collins nicht abschrecken.

Bis zum 3. Juni müssen die Bayern 2,7 Millionen Euro nachweisen, andernfalls droht der Verlust der Drittliga-Lizenz





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