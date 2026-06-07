Mathea will Österreichische Ausdrücke in Deutschland etablieren

Die Sängerin Mathea lebt in Berlin und möchte österreichische Ausdrücke in Deutschland salonfähig machen. Sie will dabei den Satz "Das geht sich aus" etablieren und den Begriff "Ludln" in ihr Freundeskreis bekannt machen.

Seit Jahren lebt Mathea in Berlin. Sprachlich bleibt die Salzburgerin ihrer Heimat treu. Jetzt verrät sie, was sie bei den Deutschen etablieren will. Wer nach Berlin zieht, passt sich normalerweise irgendwann dem lokalen Sprachgebrauch an.

Nicht so Mathea. Die Sängerin lebt mittlerweile in der deutschen Hauptstadt, ihre Pinzgauer Wurzeln trägt sie aber weiterhin mit Stolz vor sich her. Vor allem sprachlich. Im Gespräch mit Ö3 verriet die Musikerin jetzt, dass sie derzeit auf einer kleinen Mission sei: Österreichische Ausdrücke in Deutschland salonfähig machen.

Ganz oben auf ihrer Liste steht dabei ein Satz, den hierzulande jeder kennt, der bei vielen Deutschen aber regelmäßig für Verwirrung sorgt: Das geht sich aus. Das verstehen die da oben einfach nicht, aber ich etabliere es, erzählt Mathea lachend. Wer schon einmal versucht hat, den Ausdruck einem Deutschen zu erklären, weiß: Ganz so einfach ist das tatsächlich nicht. Doch damit nicht genug.

Im Laufe des Gesprächs verrät die Sängerin auch, welcher österreichische Begriff in ihrem Berliner Umfeld mittlerweile fast schon zum guten Ton gehört: Und was sich tatsächlich auch etabliert hat, ist jetzt ein bissl weird wahrscheinlich, aber ich sage immer: Ich muss ludln. Laut Mathea wissen inzwischen alle Menschen in ihrem Freundeskreis genau, was gemeint ist. Der Ausdruck habe sich bereits herumgesprochen und werde ganz selbstverständlich verstanden.

Bleibt nur die Frage, was schneller gelingt: der nächste große Hit der Sängerin oder die erfolgreiche Eroberung Deutschlands durch das Wort ludln. Die ersten Berliner scheinen jedenfalls schon bekehrt zu sein





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