Mathea spricht über ihre neue Single und Liebeskummer

Die Sängerin Mathea war kürzlich im ORF zu Gast, um über ihre neue Single und ihre Erfahrungen mit Liebeskummer zu sprechen. Dabei offenbarte sie, dass ihr neuer Song 'Einfach Nichts' bereits vor einigen Jahren entstanden ist und von ihrer Zeit in einem starken Liebeskummer handelt.

Die Sängerin Mathea war kürzlich im ORF zu Gast, um über ihre neue Single und ihre Erfahrungen mit Liebeskummer zu sprechen. Dabei offenbarte sie, dass ihr neuer Song ' Einfach Nichts ' bereits vor einigen Jahren entstanden ist und von ihrer Zeit in einem starken Liebeskummer handelt.

Mathea bestätigte, dass sie in ihren Songs nicht nur über einen einzigen Ex-Freund singt, sondern dass sie ihre Inspirationen aus verschiedenen Quellen bezieht. Sie gab auch an, dass der Freund, über den es in ihrem Hit 'Chaos' geht, längst Vergangenheit ist.

Darüber hinaus ließ Mathea durchblicken, dass möglicherweise bald ein neues Album erscheinen könnte. Ob sie demnächst wieder auf die Konzertbühne zurückkehren wird, bleibt jedoch noch abzuwarten





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