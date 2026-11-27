Beim Airdrenaline auf dem Bergisel glänzte Matej Svancer trotz sportlichem Rausch durch eine virale Performance mit Energy-Dose. Anna Gasser führt heute die Snowboard-Experten an.

Das erste Tagesprogramm des jährlichen Airdrenaline -Ereignisses auf dem Innsbruck er Bergisel ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Veranstaltung lockte rund 10.000 begeisterte Fans an den Ort, die von der spektakulären Action der Free-Ski-Athleten sowie musikalischen Top-Acts beeindruckt waren. Diese Kombination aus sportlicher Höchstleistung und Unterhaltungsshow prägte den perfekten Start in die Veranstaltung, die Sport und Entertainment auf eine einzigartige Weise verbindet.

Airtime zu kurz für Svancer

Matej Svancer, der Wahl-Innsbrucker und OlympiBronzemedaillengewinner des Österreichischen Skiverbands, startete mit hohen Erwartungen in den Bewerb. Für den 22-jährigen Sportler waren die Siege oder Podestplätze jedoch schnell in weite Ferne gerückt. Dies lag nicht an mangelnder Fähigkeit, sondern an unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten während des Auftritts. Svancer erklärte öffentlich, dass der erste Trick auf dem spezifischen Konstrukt sehr schwierig zu meistern war. Der Hauptgrund für den misslungenen Start war jedoch die Tatsache, dass die tatsächliche Airtime deutlich geringer ausfiel, als der ÖSV-Star vorhergesehen hatte.

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Virale Action mit Energy-Drink-Dose

Nachdem die sportlichen Chancen auf vordere Plätze durch den ersten Fehltrick zunichtegeworden waren, entschloss sich Svancer, im zweiten Durchgang maximalen Unterhaltungswert für das Publikum zu liefern. Statt wie vorgeschrieben auf normale Ski-Stöcke zurückzugreifen, griff er zu einer Energy-Drink-Dose seines Kopfsponsors. Während seiner Flugelemente im Air trank er direkt aus dieser Dose, was zu einer irre Flug-Show führte, die die Anwesenden begeistert reagierte. Svancer bezeichnete diese spontane Aktion im Nachhinein als richtig geil. Obwohl er am Ende nur Platz elf belegte, hätte er für seine einzigartige Show-Performance eigentlich den ersten Platz verdient gehabt.

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Anna Gasser übernimmt die Führung

Während sich der Focus des ersten Tages auf die Free-Ski-Athleten richtete, stehen heute die Snowboard-Stars im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Angeführt wird die Delegation von der Kärntner Olympiasiegerin Anna Gasser. Die Präsenz von Gasser unterstreicht die hohe Qualität der Veranstaltung und zieht erneut viele Fachleute und Fans an. Der Wechsel der Disziplin von Ski zu Snowboard bietet den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm, das die verschiedenen Talente der Winter-Sportwelt repräsentiert.

Veranstaltungsdetails und Zeitplan

Die Tore zum Bergisel sind ab 15.30 Uhr für das Publikum geöffnet. Interessierte Besucher können den Tag mit den Snowboard-Profis verfolgen und sich von der weiteren Action auf der Piste und im Air begeistern lassen. Die Kombination aus hohen Sprüngen, technischer Präzision und der persönlichen Note der Athleten macht das Airdrenaline zu einem festen Termin im kalenders der Wintersport-Community in Tirol. Die Veranstaltung zeigt weiterhin, wie Sport und Show erfolgreich zusammengeführt werden können, um ein breites Publikum zu erreichen.