Massiver Schlag gegen Zigarettenmafia: Fälscherfabrik ausgehoben, Millionen an Zigaretten beschlagnahmt

Dem heimischen Zoll ist ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Eine professionell ausgestattete Fälscherfabrik für Zigaretten wurde in Niederösterreich ausgehoben. Drei Verdächtige wurden festgenommen, während die Hintermänner noch im Fokus der Ermittlungen stehen. Der geschätzte Schaden für den Staat beläuft sich auf über sechs Millionen Euro.

Dem österreichischen Zoll ist ein handfester und äußerst erfolgreicher Schlag gegen die organisierte Zigarettenmafia gelungen. In einer spektakulären Razzia im niederösterreichischen Industrieviertel, strategisch günstig nahe der burgenländischen Grenze gelegen, wurde eine voll funktionsfähige und hochprofessionell ausgestattete Fälscherfabrik ausgehoben. Bei der Aktion wurden drei Personen festgenommen, einer der Tatverdächtigen befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittler arbeiten intensiv daran, die Hintermänner dieser kriminellen Organisation dingfest zu machen, denen empfindliche Haftstrafen drohen.

Laut Berichten, die unter anderem in der Kronen Zeitung publiziert wurden, konnten vor Ort beeindruckende acht Millionen geschmuggelte und gefälschte Zigaretten sichergestellt werden. Die Produktionsmaschinen in der speziell zur Geräuschdämmung ausgebauten Fabrikhalle liefen offenbar nahezu im Dauerbetrieb, Tag und Nacht, um die Nachfrage der illegalen Märkte zu bedienen. Arbeiter, die für die Herstellung der gefälschten Marken-Zigaretten am Fließband verantwortlich waren, fanden offenbar Unterkünfte in heruntergekommenen Räumlichkeiten direkt im Umfeld der Produktionsstätte, was die Zustände als menschenunwürdig erscheinen lässt.

Die erfolgreiche Durchsuchung und Aushebung der Fälscherwerkstatt war das Ergebnis monatelanger, intensiver Ermittlungsarbeit, die auch den Einsatz modernster Überwachungstechnologien wie Drohnen zur Luftaufklärung umfasste. Mit der wichtigen Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden aus der Slowakei und Polen gelang es schließlich einer rund 40-köpfigen Einsatzgruppe des Finanzamtes, den entscheidenden Zugriff zu vollziehen. Die Sicherstellung beschränkte sich nicht nur auf die bereits fertigen Zigaretten. Die Ermittler entdeckten und beschlagnahmten auch riesige Mengen an Produktionsmaterialien, darunter Tonnen von Filterkarton und Verpackungsmaterialien bekannter und geschützter Zigarettenmarken. Diese belegen das Ausmaß und die Professionalität der illegalen Operation.

Besonders bemerkenswert ist die Beschlagnahme einer weiteren, mobilen Produktionsmaschine, die auf einem Lkw installiert war, was auf eine hohe Flexibilität und Mobilität der kriminellen Bande hindeutet. Der finanzielle Schaden für den österreichischen Staat ist immens. Allein die entgangene Tabaksteuer für die sichergestellten Zigaretten beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden, inklusive entgangener Mehrwertsteuer und anderer Abgaben, weit über sechs Millionen Euro betragen. Angesichts der Menge der sichergestellten Produkte geht die Zollfahndung von einer Produktion von mindestens 40 Millionen gefälschter Zigaretten aus, die den Markt hätten überschwemmen sollen.

Diese bedeutendeaktion setzt ein klares Signal gegen Steuerhinterziehung und organisierte Kriminalität. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer unterstrich die Entschlossenheit der Regierung: Im Interesse aller ehrlichen Steuerzahler gilt null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug. Auch Justizministerin Anna Sporrer hob die Dimension dieses Ermittlungserfolgs hervor und betonte, dass dies ein eindrucksvoller Beweis für die Schlagkraft und Effizienz der österreichischen Justizbehörden sei.

Abseits des immensen finanziellen Schadens warnen die Behörden eindringlich vor den gravierenden Gesundheitsrisiken, die von illegalen Zigaretten ausgehen. Diese Produkte unterliegen keinerlei Qualitätskontrollen und enthalten oft unbekannte, gesundheitsschädliche Substanzen, die für Konsumenten eine extreme Gefahr darstellen und das Risiko für schwere Erkrankungen deutlich erhöhen.





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