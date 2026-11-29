Am 28. November 2026 brannte ein Einfamilienhaus in Pinsdorf bis auf den Dachstuhl ab. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz, wobei der 19-jährige Sohn den Brand durch Geruchswahrnehmung verhinderte.

Am späten Abend des 28. November 2026 brach in einem Einfamilienhaus in Pinsdorf im Bezirk Gmunden ein schwerwiegender Brand aus, der schnell die Kontrolle verlor. Gegen 20:20 Uhr alarmiert, entwickelte sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit zu einem Vollbrand des Dachstuhls. Die Lage eskalierte, als sich die Flammen von der Dachzone auf einen Großteil des betroffenen Wohngebäudes ausbreiteten. Mindestens der obere Teil des Hauses stand in voller Ausdehnung in Flammen, was massive Schäden zur Folge hatte und eine umfangreiche Rettungs- sowie Löscharbeit erforderlich machte.

Kritische Alarmierung durch 19-jährigen Sohn

Der Auslöser für die Rettungsaktion war die Wachsamkeit des 19-jährigen Sohnes der Familie, der sich zum Zeitpunkt des Beginns des Feuers in seinem Zimmer im Dachgeschoß aufhielt. Er nahm den typischen Geruch nach Brandrauch wahr und alarmierte umgehend seine Eltern. Die Familie versuchte zunächst eigenmächtig, das Feuer zu löschen, jedoch blieben diese ersten Bemühungen ohne Erfolg und das Feuer nahm weiter an Intensität zu. Die alarmierte Polizeistreife traf ein, als das Haus bereits stark verraucht war, und sicherte die Evakuierung der Bewohner. Die Streife übernahm die vorläufige Brandbekämpfung, bis die professionellen Feuerwehren eintrafen, um die Lage endgültig zu stabilisieren.

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Logistische Hürden bei sieben eingesetzten Feuerwehren

Im Einsatz waren insgesamt sieben Feuerwehren, die sich der Herausforderung stellten, das ausufernde Feuer einzudämmen. Ein erhebliches logistisches Problem bestand in der Wasserversorgung, da Löschwasser primär aus der Aurach entnommen werden musste. Diese Flüssigkeit befindet sich direkt neben dem Einsatzort, fließt jedoch bereits auf dem Gemeindegebiet von Altmünster. Aufgrund eines niedrigen Wasserstandes gestaltete sich die Wasserentnahme als schwierig. Trotz dieser Schwierigkeiten war es den Einsatzkräften möglich, Wasserentnahmestellen im unmittelbaren Nahbereich des Brandobjektes zu errichten. Die Arbeit wurde durch beengte Platzverhältnisse auf der schmalen Straße vor dem Gebäude zusätzlich erschwert, was die Manövrierfähigkeit der Fahrzeuge einschränkte.

Strategisches Öffnen von Dach und Fassade

Um den Brand letztlich unter Kontrolle zu bringen, gingen die Einsatzkräfte strategisch vor. Sie öffneten gezielt einen Teil des Dachs sowie der Fassade des Dachgeschoßes, um den Rauchabzug zu verbessern und die Hitzeentwicklung im Inneren zu regulieren. Diese Maßnahme erwies sich als entscheidend für den Erfolg der Löschoperation. Trotz der intensiven Bemühungen und der großen Anzahl an Kräften blieben Schäden am Gebäude nicht aus. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar und wurde stark beschädigt. Die Struktur des Dachstuhls brannte vollständig aus, während andere Teile des Hauses durch Rauch und Wasserschäden beeinträchtigt sind.

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Personenschäden und Sicherheitsvorkehrungen

Die Familie, deren Wohnhaus betroffen war, blieb unverletzt und konnte zeitnah in Sicherheit gebracht werden. Der Rettungsdienst war ebenfalls am Einsatzort präsent, um sofortige medizinische Hilfe gewährleisten zu können. Eine Verletzung meldete jedoch ein Feuerwehrmann, der leichte Verletzungen erlitt und daraufhin ins Klinikum Gmunden zur ärztlichen Versorgung gebracht wurde. Zu Beginn des Einsatzes gab es keine Angaben über weitere Verletzte. Die Polizei sicherte die Szene ab und führte die ersten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache durch. Die genauen Umstände des Brandausbruchs sind noch nicht vollständig aufgeklärt.

Auswirkungen auf Verkehr und Ermittlungsverfahren

Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den lokalen Verkehr in der Region. Die L1302 Aurachtalstraße war im Bereich der Einsatzörtlichkeit zeitweise erschwert passierbar, was zu Umleitungen oder Verzögerungen führen konnte. Die Polizei bestätigte die Meldung und bat um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen während der Löscharbeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter, wobei die genauen technischen oder menschlichen Ursachen noch nicht bekannt sind. Die L1302 ist als wichtige Verkehrsader in der Gegend bekannt und ihre Beeinträchtigung wirkt sich auf den lokalen Verkehr aus. Das Gebäude wird voraussichtlich eine langwierige Sanierung oder einen Neubau erfordern, da die strukturelle Integrität durch den Vollbrand des Dachstuhls massiv beeinträchtigt wurde.