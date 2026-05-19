Massive Verschmutzung und starker Gestank in Makarska, Kroatien, während der Urlaubszeit

Die kroatische Adriastadt Makarska ist derzeit von einer massiven Verschmutzung und einem starken Gestank geplagt, während die Urlaubszeit bereits angelaufen ist. Die Wasserwerke Makarska erklären die Probleme durch geplante Reparatur- und Wartungsarbeiten am Entwässerungssystem Plišćevac–Sveti Petar. Gleichzeitig startet das Institut für öffentliche Gesundheit mit der heurigen Kontrolle der Badewasserqualität an der gesamten Adria, einschließlich Makrasas.

Mitten zur Eröffnung der Urlaubszeit sorgt eine massive Verschmutzung im kroatischen Ferienort Makarska für Aufregung. Seit mehreren Tagen fließen Fäkalien in den Hafen der beliebten Adriastadt , dazu breitet sich starker Gestank aus.

Touristen zeigen sich schockiert, Anrainer sorgen sich um ihre Gesundheit. Das Problem geht jetzt schon seit fünf oder sechs Tagen so. Es ist ein furchtbarer Gestank und eine echte Katastrophe, vor allem da die Urlaubszeit schon angelaufen ist. Wir wissen nicht, was da los ist, aber ich glaube nicht, dass das normal ist, sagt ein Anrainer gegenüber dem kroatischen Sender HRT.

Auch Urlauber denken bereits an eine Abreise. Wir sind seit zwei Wochen hier und überlegen jetzt abzureisen, sagt ein Tourist. Die Wasserwerke Makarska sprechen von geplanten Reparatur- und Wartungsarbeiten am Entwässerungssystem Plišćevac–Sveti Petar. Dies ist ein notwendiger technischer Eingriff, der den stabilen und sicheren Betrieb des Systems gewährleistet, welches auch den Betrieb eines Notfall-Überlaufsystems umfasst.

Die Arbeiten sollen bis Dienstag beendet sein. Gleichzeitig startet das Institut für öffentliche Gesundheit mit der heurigen Kontrolle der Badewasserqualität an der gesamten Adria. Makarska werde dabei besonders genau überprüft





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