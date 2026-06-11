Massive Threat to Tapanuli Orang-Utans as Many Die in Floods

A study shows that 58 Tapanuli Orang-Utans were killed in November of the previous year, which is about seven percent of the total population. The numbers are considered conservative, as damage to the canopy and reduced availability of food were not taken into account. The report also mentions that sightings of the animals decreased after the storm, leading to the fear that many had died due to floods and landslides.

Die Überleben der seltensten Menschenaffen der Welt, den Tapanuli-Orang-Utans, wurde massiv gefährdet, wie eine aktuelle Studie zeigt. Im November des Vorjahres wurden rund 58 der weniger als 800 verbliebenen Tapanuli-Orang-Utans getötet, was etwa sieben Prozent der gesamten Population entspricht.

Diese Zahlen gelten als vorsichtige Schätzung, da Schäden am Blätterdach und die verminderte Verfügbarkeit von Nahrung nicht berücksichtigt wurden. weeks nach dem Sturm berichteten Helfer, dass sie im Dorf Pulo Pakkat im zentralen Tapanuli-Distrikt einen halb im Schlamm und in Holztrümmern vergrabenen Orang-Utan-Kadaver entdeckt hatten. Ein Mitglied eines Hilfsteams sagte, dass sie in den letzten Tagen mehrere gesehen hatten, aber dies war das erste tote Wildtier. Fotos des toten Orang-Utans zeigten, wie das Gesicht völlig entstellt war.

Wenn ein paar Hektar Wald durch riesige Erdrutsche wegbrechen, sind selbst kräftige Orang-Utans hilflos und werden einfach mitgerissen. Es muss in diesem Moment die außergewöhnliche Ereignisse wie Zyklon Senyar, aber auch der menschengemachte Klimawandel eine bedeutende Rolle spielen. Die Autoren des Berichts warnen, dass Häufigkeit und Intensität solcher Extremregen in Zukunft zunehmen dürften, was die Existenz der Tapanuli-Orang-Utans und ihres Lebensraums dauerhaft bedroht.

Die indonesische Regierung hat als Reaktion wichtige Projekte im Schutzgebiet Batang Toru - darunter Bergbau, Palmöl- und Wasserkraftausbau - vorläufig gestoppt. Durch verstärkten Schutz vor Ort, klimaangepasste Maßnahmen und internationale Unterstützung können wir das erste moderne Aussterben einer Menschenaffen-Art noch verhindern





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