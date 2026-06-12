Massive Störungen bei Instagram nach Facebook-Ausfall: Nutzer melden Probleme auf Desktop und App

Während Facebook noch mit einer großflächigen Störung kämpft, muss nun auch Instagram massive Einschränkungen verkraften. Besonders die Desktop-Version ist betroffen, Nutzer können teilweise nicht auf die Plattform zugreifen oder Interaktionen wie Likes und Kommentare sind nicht möglich. Der Störungsdienst IsDown bestätigt Meldungen aus mehreren Regionen. Ein Zusammenhang mit den vorherigen Facebook-Problemen wird vermutet, ist jedoch nicht bestätigt. Meta hat sich bisher nicht geäußert.

Nach den Problemen bei Facebook häufen sich nun auch bei Instagram die Ausfälle. Nutzer melden Einschränkungen auf Desktop und App .sorgt für Ärger bei Millionen Nutzer n.

Nachdem bereits Facebook mit einer großflächigen Störung zu kämpfen hatte, melden Betroffene nun auch massive Probleme bei Instagram. Besonders die Desktop-Version scheint betroffen zu sein. Zahlreiche Nutzer berichten, dass die Webseite gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar ist. Statt des gewohnten Feeds erscheint bei vielen lediglich eine Fehlermeldung oder die Seite lädt überhaupt nicht.läuft derzeit nicht alles rund.

Zwar können viele Nutzer ihre Inhalte noch sehen, Interaktionen sind jedoch teils nicht möglich. Likes, Kommentare oder das Aktualisieren von Beiträgen funktionieren bei zahlreichen Betroffenen nicht mehr wie gewohnt. Auf der Plattform X häufen sich die Beschwerden. Der Störungsdienst IsDown verweist auf zahlreiche Meldungen rund um Instagram.

Demnach dürften die Probleme mehrere Regionen betreffen. Ob die aktuelle Instagram-Störung direkt mit den zuvor aufgetretenen Facebook-Problemen zusammenhängt, ist bislang unklar. Meta selbst hat sich zunächst nicht detailliert zu den neuen Ausfällen geäußert. Nutzer müssen daher vorerst Geduld haben, bis die Dienste wieder vollständig funktionieren





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Instagram Störung Facebook Meta Ausfall Desktop App Isdown Nutzer Plattform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Wegen 5 Euro werde ich behandelt wie ein Dealer!'Anonym im Internet surfen: Strenge Kontrollen bei Wertkarten sorgen für Ärger. Kampf gegen Geldwäsche trifft auch harmlose Nutzer.

Read more »

Simone Lugner kommentiert Forsthaus-Gerüchte auf InstagramSimone Lugner äußert sich in ihrer Instagram-Story zu den Spekulationen über das TV-Format 'Forsthaus'. Sie kritisiert vorzeitige Kandidatendiskussionen, bestätigt aber indirekt ihre Teilnahme und richtet einen scherzhaften Seitenhieb an Mausi Lugner.

Read more »

Obdachloser blockiert SB-Filiale in FloridsdorfEin Obdachloser hat sich in einer Abholstation in der Schwaigergasse in Floridsdorf eingerichtet und blockiert regelmäßig die Tür. Nutzer berichten, dass er dort kocht, raucht und seine Notdurft verrichtet, wodurch die Station vom späteren Nachmittag bis in der Früh verschlossen bleibt. Die Post sucht nach einer Lösung für das Problem.

Read more »

Weltweite Störungen bei Meta-Plattformen: Nutzer können sich nicht einloggen und Inhalte nicht aufrufenEin technisches Problem bei Meta führt zu globalen Ausfällen bei Instagram, Facebook, Messenger und Threads. Nutzer berichten von Login-Problemen und Nichterreichbarkeit. Frühere Cloudflare-Störung hatte große Teile des Internets beeinträchtigt.

Read more »