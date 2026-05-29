Massive russische Angriffe auf Kiew und ukrainische Erfolge bei Drohnenoperationen

Russland startet eine neue Angriffswelle gegen Kiew und setzt dabei auch Hyperschallraketen ein. Gleichzeitig intensiviert die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf russische Nachschublinien, was zu erheblichen logistischen Problemen für Moskau führt. Trotz der massiven Bombardements kann Kiew eigene Gebietsgewinne verbuchen.

Die russische Armee hat über das Pfingstwochenende die Ukraine , insbesondere Kiew , mit einer massiven Angriffswelle aus Drohnen und Raketen heimgesucht. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte die Bevölkerung in einer Videobotschaft vor weiteren Angriffen und rief dazu auf, besonders auf Luftalarm zu achten und alles zum Schutz des eigenen Lebens zu tun.

Bereits am Montag hatte das russische Außenministerium "systematische Angriffe" auf Kiew angekündigt und Ausländer sowie Diplomaten aufgefordert, die Hauptstadt zu verlassen. Diese Drohungen wurden international scharf verurteilt. In den Angriffen kam auch die atomwaffenfähige Hyperschallrakete Oreschnik zum Einsatz. Die ukrainische Streitkräfte haben nach Einschätzung von Militärexperten und Beobachtungsplattformen in den letzten Wochen ihre Angriffe auf russische Nachschublinien deutlich intensiviert.

Das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) analysiert, dass die "erfolgreichen Angriffe" die Fähigkeit Russlands einschränken, Personal an die Front zu bringen und die Stellungen zu versorgen. Betroffen sind vor allem Straßenverbindungen im Hinterland der Front, wie die Autobahn M-14, die den Süden Russlands mit den besetzten Städten Melitopol und Mariupol verbindet. Laut dem ISW-Bericht wurden auch Wege in Richtung Donezk attackiert. Bewohner in den von Russland besetzten Gebieten bestätigen den zunehmenden Drohnenbeschuss auf Verkehrsstraßen.

Ein Paar aus Debaltseve in der Region Donezk erklärte, dass es sein Auto aus Angst vor Luftangriffen kaum noch nutze. Der prorussische Militärblogger "1.infantry" spricht von "täglichen, massenhaften Angriffen" auf Straßen, die sich "eskalierend" entwickeln. Der proukrainische Militärsender "Shrike News" meldete vergangene Woche die Zerstörung von 30 Militärfahrzeugen auf einer Autobahn von Donezk nach Mariupol sowie 15 auf einer Verbindung zwischen der besetzten Halbinsel Krim und der russischen Stadt Rostow.

Diese andauernden Angriffe auf Logistikkorridore zeigen die wachsende Bedeutung von Drohnen im Kriegsgeschehen und deren Einfluss auf die Versorgung der russischen Truppen. Trotz des anhaltenden Beschusses konnte die ukrainische Armee laut ISW Anfang des Monats erstmals seit drei Jahren wieder Netto-Gebietsgewinne erzielen. Im April gelang es Kiew, etwa 120 Quadratkilometer eigenes Territorium zurückzuerobern. Diese Entwicklung unterstreicht, dass die ukrainische Verteidigung nicht nur reaktiv agiert, sondern mit gezielten Angriffen auf die russische Infrastruktur und Frontversorgung eigene Offensiven vorantreiben kann.

Die Kombination aus Luftangriffen auf die Hauptstadt und dem Druck auf Nachschubwege charakterisiert die aktuelle Phase des Konflikts, in der beide Seiten ihre Strategien anpassen





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