Massive Förderung für österreichische Comet-Forschungszentren zur Sicherung der Industriestrategie 2035

Österreich investiert gemeinsam mit der Industrie über 90 Millionen Euro in zukunftsweisende Technologien wie KI, Mechatronik und softwaredefinierte Mobilität, um den Industriestandort zu stärken.

Österreich setzt ein starkes Zeichen für die technologische Zukunft und die Stärkung seines Industriestandorts. In einer umfassenden Förderinitiative wurde bekannt gegeben, dass vier renommierte Comet -Forschungszentren eine beträchtliche finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 47,4 Millionen Euro erhalten.

Diese Summe setzt sich aus Beiträgen des Bundes und der Länder zusammen, wobei der Bund mit 31,6 Millionen Euro und die Bundesländer mit 15,8 Millionen Euro den Kern der öffentlichen Förderung bilden. Diese Investition ist kein Zufall, sondern ein gezielter und konkreter Schritt zur Umsetzung der ambitionierten Industriestrategie 2035. Das Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft durch den Einsatz modernster Technologien langfristig zu sichern und auszubauen.

Besonders bemerkenswert ist hierbei die starke Beteiligung der Privatwirtschaft: Unternehmen steuern weitere 45,2 Millionen Euro bei, während wissenschaftliche Partner zusätzliche 4,9 Millionen Euro einbringen. Damit wird deutlich, dass die Industrie ein massives Interesse an der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen hat. Im Zentrum dieser Förderung stehen vier hochspezialisierte Forschungseinrichtungen, die sich in einem kompetitiven Auswahlverfahren durchgesetzt haben.

Ein besonderes Highlight ist die Neugründung des Zentrums Autonomic Resilience in Dynamic Networked Systems, das von der Lakeside Labs GmbH in Kärnten geleitet wird und zudem Partner in Burgenland und Tirol umfasst. Dieses Zentrum widmet sich der Herausforderung, vernetzte Systeme resilienter und autonomer zu gestalten, was in einer Zeit zunehmender Cyber-Bedrohungen und komplexer Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung ist. Neben diesem neuen Akteur werden drei bereits etablierte Zentren weiter gefördert.

Dazu gehört das Center for Research on Emerging and Advanced Technologies in Engineering der Linz Center of Mechatronics GmbH in Oberösterreich, welches die Grenzen der Mechatronik und des Ingenieurwesens verschiebt. Ebenso wird das Integrated Materials Intelligence Zentrum des Materials Center Leoben Forschung GmbH in der Steiermark unterstützt, an dem auch Oberösterreich und Tirol beteiligt sind. Hier liegt der Fokus auf der intelligenten Entwicklung neuer Werkstoffe.

Vervollständigt wird das Quartett durch das Zentrum Comet Software-Defined Mobility der Virtual Vehicle Research GmbH in der Steiermark, das die Transformation der Mobilität durch Softwarelösungen vorantreibt. Die strategische Bedeutung dieser Zusammenarbeit wird von den verantwortlichen politischen Entscheidungsträgern und Institutionen betont. Innovationsminister Peter Hanke unterstreicht, dass die enge Verzahnung von Wissenschaft, Forschung und unternehmerischer Praxis die Grundlage für Innovationen bildet, die unmittelbar in wirtschaftliche Wertschöpfung und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in Österreich übersetzt werden.

Es geht darum, theoretisches Wissen in praktische Anwendungen zu überführen, die in der industriellen Produktion einen realen Unterschied machen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer ergänzt diese Sichtweise mit dem Hinweis, dass Zukunft nicht durch Stillstand, sondern durch klare Zielsetzungen und ein konsequentes, entschlossenes Handeln entstehe. Die Förderung der Comet-Zentren ist somit ein Ausdruck dieses Willens, Österreich als Innovationshub in Europa zu positionieren. Die Geschäftsführerinnen der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Henrietta Egerth und Karin Tausz, weisen zudem auf die langjährige Erfolgsgeschichte des Comet-Programms hin.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten dient dieses Programm als Modell dafür, wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen akademischer Forschung und der Wirtschaft funktionieren kann. Durch die Bündelung von Ressourcen und Expertise können technologische Durchbrüche erzielt werden, die für einzelne Unternehmen oft zu riskant oder zu kostenintensiv wären. Die Fokusthemen wie Künstliche Intelligenz, resiliente Systeme und softwaredefinierte Mobilität sind dabei nicht nur Trends, sondern die Grundpfeiler der digitalen Transformation.

Die Fähigkeit, diese Technologien zu beherrschen, entscheidet darüber, ob Österreich in der globalen Wertschöpfungskette eine führende Rolle behält oder zum reinen Anwender fremder Technologien wird. Durch die Förderung dieser Kompetenzzentren wird sichergestellt, dass das Know-how im Land bleibt und die lokale Industrie direkt von den neuesten Forschungsergebnissen profitiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Investitionssumme von insgesamt über 90 Millionen Euro, wenn man die privaten Mittel einbezieht, ein massives Investment in das intellektuelle und technologische Kapital Österreichs darstellt.

Es zeigt die Synergie zwischen staatlicher Weitsicht und unternehmerischem Mut. Die Verteilung der Zentren über verschiedene Bundesländer wie Kärnten, Steiermark und Oberösterreich sorgt zudem für eine regionale Ausgewogenheit der Innovationskraft. Die Industriestrategie 2035 gewinnt durch diese konkreten Maßnahmen an Substanz und gibt den beteiligten Unternehmen eine klare Orientierung für die kommenden Jahre.

In einer Welt, die sich durch die KI-Revolution und den ökologischen Umbau der Industrie rasant verändert, ist diese strategische Ausrichtung alternativlos, um den Wohlstand und die technologische Souveränität der Republik zu sichern





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Comet Forschungsförderung Industriestrategie 2035 Künstliche Intelligenz Innovation

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