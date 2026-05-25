Massive Child Abuse Scandal Rocks French Capital

The French capital is being shaken by a massive child abuse scandal involving over 100 daycare centers and elementary schools. Investigations have been launched into allegations of physical and sexual violence against children.

Schläge, Nahrungsentzug, sexuelle Gewalt: Die französische Hauptstadt wird von einem riesigen Missbrauchsskandal an Bildungseinrichtungen kleiner Kinder erschüttert. Inzwischen wird zu Vorwürfen an über 100 Kindertagesstätten und Volksschulen ermittelt.

Elterngruppen sind empört, sie sagten am Montag, sie mussten jahrelang kämpfen, um ernst genommen zu werden. Seit Monaten schon wird Paris von Berichten über Gewalt und Missbrauch in städtischen Kindertagesstätten aufgewühlt. Die Vorwürfe richten sich nicht gegen Lehrerinnen und Lehrer, sondern Aufsichtskräfte. Und es sei, so mehrere Elterninitiativen, den Vorwürgen oftmals nicht konsequent nachgegangen worden.

Gegen 84 Kindergärten, rund 20 Volksschulen und zehn Kinderhorte wurden bereits Ermittlungen aufgenommen. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft sind alle Pariser Arrondissements betroffen. Seit Jahresbeginn wurden 78 Schülerbetreuer suspendiert, 31 davon wegen des Verdachts sexueller Gewalt. Schon im Vorjahr wurden 30 Betreuer suspendiert, 16 davon wegen des Verdachts sexueller Gewalt.

Vorige Woche gab es weitere 16 Verhaftungen, alle in Zusammenhang mit einem öffentlichen Kindergarten im Pariser Stadtzentrum, wie „Le Monde“ berichtete. Mehrere Elterngruppen prangern nun schwere Versäumnisse an, sowohl bei der Jobvergabe als auch bei der Überprüfung von Aufsichtskräften und Betreuerinnen und Betreuern, die während der Pausen, des Mittagsschlafs und am Nachmittag die Kinder betreuen.

Sie sind nicht direkt bei den Schulen oder dem Bildungsministerium angestellt, sondern werden von der Stadtverwaltung oder den lokalen Behörden angestellt, oft ohne Ausbildung und zunehmend auf freiberuflicher Basis. Diese Aufsichtskräfte verbringen mitunter mehr Zeit mit den Kindern als die Lehrkräfte.

"Es ist ein ungeheurer Skandal", sagte Florian Lastelle, Anwalt von drei Pariser Familien, die Anzeige wegen des mutmaßlichen Missbrauchs ihrer Kinder erstattet haben, am Montag zum "Guardian". "Das staatliche Schulsystem ist ein Aushängeschild unseres Landes, aber leider kann man in Frankreich heute nicht mehr behaupten, dass der öffentliche Dienst die Sicherheit der Kinder garantiert. ". Die Elterninitiative SOS Periscolaire sammelt Zeugenaussagen und will den Eltern Gehör verschaffen.

Eine der Gründerinnen sagte, der Missbrauchsskandal betreffe das ganze Land, es liege ein systemisches Problem vor. Doch endlich würden die Aussagen von Eltern und Kindern ernst genommen. Die Sprecherin einer anderen Elterngruppe, "#MeTooEcole", sagte dem "Guardian", die Kinder seien "mit allen Formen von Gewalt konfrontiert: von verbaler und körperlicher Gewalt bis hin zu sexuellen Missbrauch. Es ist entsetzlich und schürt Angst.

". Auch die gerichtliche Aufarbeitung kommt nun ins Rollen. Diese Woche beginnt in Paris ein Prozess gegen eine Schulaufsichtsperson, die des sexuellen Missbrauchs von fünf Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren in einem Kindergarten angeklagt ist. Ein Urteil in einem weiteren Fall wird im nächsten Monat erwartet.

Dort ist eine 47-jährige Schulaufsichtsperson angeklagt, neun zehnjährige Mädchen in Paris sexuell missbraucht zu haben. Der neue sozialistische Bürgermeister von Paris, Emmanuel Gregoire, kündigte einen Aktionsplan im Volumen von 20 Millionen Euro an, der ein schnelles und transparentes Melden von Verdachtsfällen, die Einbeziehung und Betreuung der Eltern und bauliche Verbesserungen beinhaltet.

"Wir müssen alles von Grund auf neu überdenken, mit einem Ziel vor Augen: null Toleranz", sagte Gregoire, der im Wahlkampf selbst bekanntgab, als Kind von einem Schulaufseher sexuell missbraucht worden zu sein. Er berief eine Arbeitsgruppe ein, um die Rolle der Schulaufseher zu erörtern. Ein Bericht wird im Juni erwartet. Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden.

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