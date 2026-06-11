Massive Bienenschwarm in Rimini: Videoaufnahmen zeigen, wie Bienen sich auf einem Sonnenschirm niedergelassen haben

Ein Video zeigt, wie mehrere Tausend Bienen auf einem Sonnenschirm niedergelassen haben, nachdem sie am Adria-Strand in Rimini kreisteten. Glücklicherweise gelang es einem herbeigerufenen Bienenzüchter, den Schwarm wieder wegzulocken.

Ein ruhiger Tag am Strand, bevor all die Touristen kommen: In Italien hat ein mächtiger Bienen schwarm diese Hoffnung zunichtegemacht. An dem Adria-Strand in der Nähe des auch von Touristen viel besuchten Badeorts Rimini kreisten plötzlich mehrere Tausend Bienen umher und ließen sich dann auf einem einzigen Sonnenschirm nieder.

Zwischen weniger Minuten verwandelten sie den Schirm in eine Art Hauptquartier. Glücklicherweise gelang es einem herbeigerufenen Bienenzüchter, den Schwarm wieder wegzulocken. Die Szene ist auf Videoaufnahmen von Rai News zu sehen. Gestochen wurde nach Angaben der Behörden niemand.

Anfangs eilten viele Strandbesucher zu dem Schirm, um Handyfotos von dem Schwarm zu machen. Die Umgebung wurde dann aber sicherheitshalber abgesperrt. Vermutet wird, dass sich die Königin des Bienenschwarms auf dem Schirm niederließ und die anderen ihr dann folgten. Erst vor einigen Tagen hatte sich an einem anderen Strand in Riccione, ebenfalls in der Nähe von Rimini, ein ähnlicher Vorfall ereignet.

Der Präsident der italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin, Alessandro Miani, führte die Vorfälle im Fernsehsender Rai auch auf die aktuellen Temperaturen zurück, die höher liegen als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Bienen, Wespen und andere Insekten reagierten dann aggressiver und suchten auch die Nähe von Menschen. In Rimini war es in den vergangenen Tagen mehr als 30 Grad heiß





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bienen Schwarm Rimini Adria-Strand Temperaturen Insekten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doppelbudget: FPÖ hat „massive Bedenken“Die Regierung gerät schon vor der Budgetrede von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer unter Beschuss der Opposition. FPÖ-Budgetsprecher Arnold ...

Read more »

ORF drohen ab 2027 massive Einschnitte durch gestrichene KompensationDie Regierung streicht dem ORF ab 2027 eine bisherige Kompensation von 93 Millionen Euro pro Jahr, was erhebliche Folgen für den Sender haben wird. Die Kürzungen betreffen die Grundfinanzierung, während Bedingungen wie der Erhalt von ORF Sport+ und ORF III sowie die Finanzierung des RSO bestehen bleiben. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Unterstützung von Medienhäusern und Journalismusförderung angekündigt, darunter eine Zustellförderung und Mittel für die digitale Transformation. Der ORF-Beitrag bleibt bis 2029 eingefroren.

Read more »

Massive Threat to Tapanuli Orang-Utans as Many Die in FloodsA study shows that 58 Tapanuli Orang-Utans were killed in November of the previous year, which is about seven percent of the total population. The numbers are considered conservative, as damage to the canopy and reduced availability of food were not taken into account. The report also mentions that sightings of the animals decreased after the storm, leading to the fear that many had died due to floods and landslides.

Read more »

Vertrauen der Führungskräfte: Sechs Aktien im Fokus durch massive InsiderkäufeWenn Manager eigenes Geld in ihr Unternehmen investieren, ist dies oft ein starkes Signal für zukünftiges Wachstum. Ein detaillierter Blick auf sechs Unternehmen mit signifikanten Insiderkäufen.

Read more »