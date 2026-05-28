Massive Bauarbeiten an der ÖBB‑Stammstrecke: Sperre zwischen Praterstern und Hauptbahnhof von 2026 bis 2027

Wegen einer umfassenden Modernisierung der ÖBB‑Stammstrecke wird die zentrale Verbindung zwischen Praterstern und Hauptbahnhof von September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die Stadt Wien und die ÖBB haben einen Ersatzplan mit dichteren U‑Bahn‑Intervallen, verstärkten Straßenbahnlinien und neuen Direktverbindungen vorgestellt. Die Grünen kritisieren das Ersatzangebot und fordern die Rückkehr zum 365‑Euro‑Ticket sowie Vergünstigungen für Klimaticket‑Nutzer:innen. Trotz der Bauphase soll die Mobilität in Wien stabil bleiben.

Aufgrund einer umfassenden Modernisierung der ÖBB ‑ Stammstrecke muss die zentrale Schienenverbindung zwischen Praterstern und Hauptbahnhof von September 2026 bis Ende Oktober 2027 für den Zugverkehr gesperrt werden.

Die Wiener Grünen äußerten zuletzt scharfe Kritik an den geplanten Ersatzangeboten, die ihrer Meinung nach nicht ausreichen, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Sie fordern eine Rückkehr zum 365‑Euro‑Ticket sowie Vergünstigungen für Besitzer:innen des Klimatickets, weil "wenn die Leistung schlechter wird, sie nicht gleichzeitig teurer werden darf". Im Rathaus reagierte man irritiert auf diese Vorwürfe. Die Stadtverwaltung betont, dass die Vorbereitungen für die Bauphase bereits seit Jahren laufen und alle Maßnahmen eng mit den ÖBB abgestimmt seien.

Oberstes Ziel sei es, trotz der Mammut‑Baustelle die Mobilität in Wien auf einem stabilen Niveau zu halten.

"Wien bleibt auch während der Bauphase mobil", heißt es seitens der Stadtregierung. Kernstück des Ersatzplans ist eine Verdichtung der Takte im U‑Bahn‑Netz sowie massive Verstärkungen im Straßenbahnangebot. Insbesondere die Linien U1, U2, U4 und U6 sollen deutlich häufiger verkehren. So ist für die U1 ein Intervall von lediglich 2 Minuten und 20 Sekunden vorgesehen.

Auch die U6 erhält zusätzliche Reservezüge, um mögliche Störungen besser abfedern zu können. Gleichzeitig setzen die Wiener Linien auf längere Straßenbahnen und höhere Kapazitäten auf stark belasteten Strecken. Die Linie O wird künftig im 5‑Minuten‑Takt verkehren - ausschließlich mit Langzügen. Besonderes Augenmerk liegt auf der verlängerten Linie 18: Die neue Verbindung zwischen dem 2. und 3.

Bezirk soll rechtzeitig zur Sperre in Betrieb gehen und gilt als zentrale Entlastungsstrecke. Auf 3,1 Kilometern neuer Strecke entstehen insgesamt sieben neue Haltestellen. Die Linie 18 wird den Osten Wiens direkt mit dem Hauptbahnhof und dem Westen der Stadt verbinden und dabei Umstiegsmöglichkeiten zu fünf U‑Bahn‑ und acht S‑Bahn‑Linien bieten. Zusätzlich richten die ÖBB einen Direkt‑Shuttle zwischen Wien Meidling und der U4‑Station Längenfeldgasse ein, dessen geplante Fahrzeit bei nur sechs Minuten liegt.

Mehrere Regionalzugverbindungen werden umgeleitet: Der REX1 wird künftig über Stadlau und Simmering geführt, der REX7 wird zum Hauptbahnhof durchgebunden. Darüber hinaus wird eine neue Vienna‑Airport‑Busverbindung zwischen Praterstern und dem Flughafen Wien eingerichtet, um den Flugreisenden trotz der Sperre eine attraktive Option zu bieten. Die Stadt und die ÖBB betonen, dass man alle verfügbaren Hebel nutze, um die Beeinträchtigungen für Pendler:innen und Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

Dennoch wird mit erheblichen Umstellungen und möglichen kurzzeitigen Engpässen während der knapp 14‑monatigen Bauphase gerechnet





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