Schwere Verkehrsstörung am Freitagmorgen auf der A1 bei Kemptthal: Durch die Kollision von 37 Fahrzeugen wurden zehn Personen verletzt. Die Autobahn bleibt gesperrt.

Zehn Menschen wurden am Freitagmorgen bei einer massiven Unfallserie auf der A1 bei Kemptthal verletzt. Die Kantonspolizei Zürich gibt bekannt, dass insgesamt 37 Fahrzeuge an den Kollisionen beteiligt waren, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Rettungskräfte stellten nach dem Einsatz fest, dass die Schadenslage sehr komplex war und eine umfassende Bergung der Fahrzeuge erforderte. Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt, da die Polizei den Hergang weiterhin untersucht.

Detaillierte Abläufe auf der A1 bei Kemptthal

Die Kollisionen ereigneten sich kurz vor 5:45 Uhr im Bereich des Hammermühle-Viaduktes bei Kemptthal. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen der Kantonspolizei waren 23 Personenwagen, sechs Lieferwagen und acht Lastwagen in das Geschehen involviert. Die Rettungskräfte trafen auf der Unfallstelle auf zahlreiche beschädigte Fahrzeuge, die einen Großteil der Fahrsperrung verursachten. Ein signifikanter Teil dieser Fahrzeuge musste abschleppend geborgen werden, um die Fahrbahn wieder freizugeben.

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Schwere Verletzungen und Bergungsmaßnahmen

Die medizinische Versorgung der Verletzten war eine Priorität der Einsatzkräfte. Die Kantonspolizei Zürich teilt mit, dass sechs Personen leichte und vier Personen mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Eine weitere Person musste von der Feuerwehr aus einem eingeklemmten Fahrzeug befreit werden. Zudem wurden bei der Bergung eines Tanklastwagens spezielle Brandschutzmaßnahmen eingerichtet, um mögliche Gefahren durch ausgetretene Betriebsstoffe zu minimieren. Die genaue Ursache der Unfallserie bleibt aktuell ungeklärt.

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Reaktion der Einsatzkräfte und Unterkünfte

Neben der Kantonspolizei Zürich waren zahlreiche weitere Fachkräfte im Einsatz. Dazu gehörten mehrere Rettungsdienste, Notärzte, die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, die Stadtpolizei Winterthur, Schutz & Rettung Zürich sowie der Unterhaltsdienst des kantonalen Tiefbauamts. Unverletzte Beteiligte wurden von den Einsatzkräften zum Rastplatz Kemptthal begleitet. Dort konnten sie die Nacht beziehungsweise den frühen Morgen nach dem Unfall geschützt und an der Wärme verbringen, während die Befragungen für die Unfallaufnahme durchgeführt wurden.

Auswirkungen auf den Verkehr und Umleitungen

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung St. Gallen voraussichtlich bis zum späteren Freitagnachmittag gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet und entsprechend signalisiert, um den Verkehr so gut wie möglich zu lenken. Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt dringend, das Gebiet weiterhin großräumig zu umfahren, um weitere Staus und Gefährdungen zu vermeiden. Die Unfallaufnahme und die laufenden Bergungsarbeiten erfordern weiterhin Kapazitäten auf der Strecke. Es ist von erheblichen Verzögerungen für Pendler und LKW-Fahrer auszugehen, da die Räumung der 37 beteiligten Fahrzeuge Zeit in Anspruch nimmt.