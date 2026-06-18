Massensterben auf antarktischen Inseln durch Vogelgrippe H5N1

Forschende des australischen Antarktis-Programms berichten von einem verheerenden Ausbruch der Vogelgrippe H5N1 auf den Heard and McDonald-Inseln, bei dem Tausende junge See-Elefanten und viele Vögel starben. Es ist der erste Nachweis des Virus in einem australischen Außengebiet.

Bei einer Forschungsexpedition zu den nahe der Antarktis gelegenen Heard and McDonald-Inseln berichteten Wissenschafter des australischen Antarktis-Programms am Donnerstag von einem massenhaften Sterben von Seevögeln und Meeressäugern.

Die Ufergebiete der vulkanischen Inseln seien mit Kadavern übersät gewesen. DNA-Untersuchungen haben ergeben, dass See-Elefanten, Pinguine und andere auf den Inseln lebende Vogelarten am Vogelgrippe-Virus H5N1 starben. Besonders betroffen waren junge See-Elefanten, in einigen Familiengruppen lag die Sterblichkeit bei bis zu 97 Prozent. Zwischen Oktober 2025 und Jänner dieses Jahres wurden bei Erkundungen aus der Luft und am Boden insgesamt 13.300 tote See-Elefantenjunge gezählt.

Dies ist das erste Mal, dass H5N1 in einem australischen Außengebiet nachgewiesen wurde, erklärte die Biologin Julie McInnes. Das zeige, dass sich das Vogelgrippe-Virus weiter nach Osten ausbreite. Das Virus wurde vermutlich im August des vergangenen Jahres durch infizierte Tiere von den 1.500 Kilometer nordwestlich gelegenen Crozet-Inseln auf die abgelegenen Inseln eingeschleppt. Die unbewohnten Heard and McDonald-Inseln liegen etwa 4.000 Kilometer südwestlich des australischen Festlands und unterliegen strengen Besuchsvorschriften.

Eine Genehmigung der australischen Regierung ist erforderlich, um die Inseln zu betreten. Das massenhafte Tiersterben unterstreicht die zunehmende Bedrohung durch H5N1 in Wildtierpopulationen und die Herausforderungen für den Naturschutz in abgelegenen Gebieten





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