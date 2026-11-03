Massenrettung: 300 Mäuse werden in Tierschutzhaus Vösendorf betreut

Tierretter haben 300 Mäuse aus einer überfüllten Wohnung in Vösendorf geborgen. Die Tiere leiden unter Missständen und werden nun medizinisch versorgt.

Tierretter haben in Vösendorf eine umfangreiche Rettungsaktion durchgeführt, bei der rund 300 Mäuse aus einer stark überfüllten Wohnung geborgen wurden. Ursprünglich war die Aufnahme von nur etwa 30 Tieren geplant gewesen, doch die Lage vor Ort erwies sich als weitaus komplexer und dringlicher als erwartet. Die Helfer stießen auf zahlreiche Nagetiere in stark verschmutzten Terrarien, in denen eine strenge Geschlechtertrennung nicht vorhanden war.

Unhaltbare Zustände in der Wohnung

Die gefundenen Tiere hatten sich bereits weit über die eigentlichen Terrarien hinaus ausgebreitet. Mäuse bevölkerten Böden, Wände, Decken sowie angrenzende Räume und waren sogar in Haushaltsgeräten eingedrungen. Diese massive Ausbreitung führte zu gesundheitlichen Risiken und unhygienischen Bedingungen, die eine sofortige Intervention der Tierrettungsorganisationen erforderlich machten. Die Situation verdeutlichte, wie schnell sich eine kleine Population unter unkontrollierten Bedingungen vermehren kann.

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Masseneinfang und medizinische Versorgung

Gemeinsam mit der Hunde-Such-Hilfe Österreich wurden die Tiere eingefangen und systematisch nach Geschlechtern getrennt. Die rund 300 Mäuse befinden sich nun im Tierschutzhaus Vösendorf, wo sie von Experten betreut werden. Viele der Tiere weisen schwerwiegende gesundheitliche Probleme auf, darunter Verletzungen, Bisswunden, Tumore oder andere Erkrankungen, die einer sofortigen medizinischen Versorgung bedürfen. Die professionelle Behandlung soll die Genesung der geschwächten Tiere fördern.

Menschliche Schicksale und Überforderung

Hinter solchen Fällen stecken oft menschliche Schicksale und Überforderung, wie Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, betonte. In diesen Momenten zählt allein, dass geholfen wird, da die Betroffenen häufig nicht in der Lage sind, die enorme Verantwortung für die Tiere zu tragen. Die Rettungsaktion zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Hilfsorganisationen ist, um solche humanitären und tierschutzrechtlichen Notfälle effektiv zu bewältigen. Die Emotionen liegen hoch, während die logistische Lösung im Vordergrund steht.

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Zukünftige Schritte und Kastration

Als nächster Schritt ist die Kastration der Männchen vorgesehen, um eine weitere unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Einige trächtige Weibchen haben inzwischen Junge bekommen, die ebenfalls in die Obhut der Tierheime übergeben werden. Diese Maßnahme ist entscheidend, um das Leiden weiterer Tiere zu vermeiden und die Population nachhaltig zu regulieren. Die Kastration erfolgt unter tierärztlicher Aufsicht, um Schmerzen und Komplikationen so gering wie möglich zu halten.

Vergleich mit früheren Einsätzen

Bereits vor einem halben Jahr waren aus der Wohnung rund 2.100 Mäuse gerettet worden. Dieser Vorfall verdeutlicht, dass es sich um ein wiederkehrendes Problem in diesem Haushalt handelt. Die aktuelle Rettung von 300 Tieren ist daher Teil einer fortlaufenden Bemühungen, die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen. Die Statistik der vergangenen Monate zeigt die Dringlichkeit professioneller Einsätze bei solchen Massenverhältnissen.