Massenproteste und Generalstreik in Spanien wegen Wohnungskrise

Zehntausende Demonstranten in Spanien fordern bezahlbaren Wohnraum. Ein Generalstreik lähmte die Wirtschaft vor den Wahlen. Details zu Zahlen und Hintergründen.

Zehntausende Menschen haben in zahlreichen spanischen Städten an einem landesweiten Generalstreik teilgenommen, um gegen die akute Wohnungskrise und die hohen Lebenshaltungskosten zu protestieren. Die Behörden schätzten die Teilnehmerzahl in der Hauptstadt Madrid auf rund 120.000 Personen, während die organisierenden Mieterverbände von einer Beteiligung von etwa 600.000 Menschen ausgingen. In der katalanischen Metropole Barcelona zählte die Polizei rund 55.000 Demonstranten auf den Straßen.

Der erste ganztägige Arbeitsstillstand seit vierzehn Jahren fand zwei und eine halbe Woche vor den anstehenden Parlamentswahlen statt. Die Proteste verliefen am Mittwochabend in den meisten Regionen weitgehend friedlich. In Barcelona kam es jedoch nach dem Ende der Kundgebung zu schweren Ausschreitungen. Eine Gruppe vermummter Personen zerstörte Schaufenster, zündete Müllcontainer an und griff die Beamten mit Flaschen, Steinen und Böllern an.

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Wirtschaftslähmung und Polizeieinsätze

Der Streik hatte das öffentliche Leben und Teile der Wirtschaft in Spanien teilweise zum Erliegen gebracht. An Straßensperren kam es zu Zusammenstößen zwischen Streikposten, Autofahrern und der Polizei. Große Automobilhersteller wie Volkswagen in Pamplona und die VW-Tochter Seat in Martorell legten ihre Produktion largely nieder, auch Großmärkte und Handelshäfen wie Algeciras waren betroffen. Der Gewerkschaftsbund CCOO erklärte auf der Plattform X, der Energieverbrauch sei auf ein Niveau gesunken, das eher für einen Sonntag typisch sei. Der Arbeitgeberverband CEOE sprach hingegen von einer nur minimalen Beteiligung im einstelligen Prozentbereich.

Die Polizei ging landesweit gegen Randalierer vor und setzte Schlagstöcke ein. Insgesamt wurden bei verschiedenen Protestaktionen mindestens 52 Menschen festgenommen. Die Gewerkschaften warfen den Sicherheitskräften ein teils überhartes Vorgehen vor. Während die linke Regierung den Ausstand unterstützte, kritisierten die rechten Oppositionsparteien die Maßnahme als ideologisch motiviert. Der Protest markiert einen Höhepunkt der sozialen Spannungen, die sich in Spanien in den vergangenen Jahren stetig verschärft haben.

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Hintergründe: Zwangsräumung und gescheiterte Reform

Auslöser der breiten Protestbewegung war die Zwangsräumung der Wohnung der 87-jährigen Rentnerin Maricarmen Abascal im September in Madrid. Nachdem sie gewaltsam aus ihrer Wohnung entfernt worden war und wenige Tage später im Krankenhaus starb, kam es zu ersten Protesten. Auf dem Platz Puerta del Sol errichteten Aktivisten am 26. September ein Zeltlager, das schnell zum Symbol für die eskalierende Wohnkrise wurde. Die Polizei räumte das Camp erst fünf Wochen später.

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez scheiterte im Parlament mit dem Versuch, den Mieterschutz zu verschärfen. Nach diesem politischen Rückschlag kündigte er für den 29. November Neuwahlen an. Umfragen deuten darauf hin, dass die rechte Opposition aus der konservativen PP und der rechtspopulistischen Vox die kommenden Wahlen gewinnen könnte. Die beiden großen Gewerkschaften CCOO und UGT griffen die Forderungen der Mieterorganisationen auf, um die Massenbewegung für bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen.

Strukturelle Mängel und historischer Rückblick

Die strukturelle Ursache für die aktuelle Situation liegt in einem massiven Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Da es eine hohe Zuwanderung nach Spanien gibt, gleichzeitig aber zu wenige Wohnungen neu gebaut werden, steigen die Preise rasant. In den Nullerjahren wurden teilweise mehr als 600.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Dieser Immobilienboom wurde durch billige Kredite und Spekulation angetrieben, bis die Blase 2008 in der globalen Finanzkrise platzte.

Heutzutage werden nur noch knapp 100.000 Wohneinheiten pro Jahr neu errichtet. Die spanische Zentralbank beziffert den akuten Fehlbedarf derzeit auf etwa 750.000 Wohneinheiten. Mieten und Preise für Eigentum steigen deutlich schneller als die Reallöhne. Viele junge Menschen müssen trotz fester Anstellung bei ihren Eltern wohnen, da der Traum vom eigenen Zuhause oft erst jenseits des dreißigsten Lebensjahres realisierbar ist. Die Gewerkschaften betonen, dass die Löhne nicht ausreichen, um Wohnkosten und Inflation auszugleichen.