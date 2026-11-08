Massenerschießung in Krakau: 6 Tote und 16 Verletzte nach Schusswaffenterror

Polizeimeldung zur Gewalttat in Krakau: Ein Mann tötete sechs Menschen und verletzte mindestens sechzehn weitere. Staatspräsident Karol Nawrocki verhängt staatliche Trauer.

Am Samstag ereignete sich in der polnischen Metropole Krakau ein massives Terroranschlag-ähnliches Ereignis, bei dem ein Mann wahllos aus einem Fahrzeug heraus das Feuer eröffnete. Die Gewalttätigkeit forderte sechs Menschenleben, darunter vier Frauen und zwei Männer, und verletzte mindestens sechzehn weitere Personen schwer. Die Behörden bestätigten zudem, dass sich unter den Opfern auch internationale Staatsangehörige befanden, was die Tragödie über die Grenzen Polen s hinaus bekannt machte.

Opferzahlen und internationale Betroffenheit

Das polnische Innenministerium bestätigte, dass eine Person aus Österreich unter den Verletzten war. Weitere internationale Betroffene stammen aus Deutschland, Portugal, Russland und Großbritannien. Zwölf der insgesamt sechzehn Verletzten befanden sich nach Angaben von Krzysztof Kleczar, dem Chefredakteur der Woiwodschaft Kleinpolen, in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand. Zwei der Verletzten waren Polizisten, die bei den Einsatzversuchen getroffen wurden. Die hohe Anzahl der Verletzten und ihre schweren Verletzungen belasten die lokalen Krankenhäuser extrem.

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Motivation und Festnahme des Täters

Der 24-jährige polnische Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Innenminister Marcin Kierwinski erklärte, der Mann sei von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen. Die Polizei gab an, dass der Täter eine halbautomatische Langwaffe nutzte, die einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 ähnelte, sowie eine Pistole bei sich führte. In seinem Fahrzeug wurden zahlreiche weitere Waffen und große Mengen an Munition sichergestellt. Die Kombination aus Fahrzeug und Waffenspektrum zeigt die Vorausplanung der Tat.

Familientragödie und Sicherheitsmaßnahmen

Ministerpräsident Donald Tusk teilte während einer Pressekonferenz des Krisenstabs mit, dass im Haus des Verdächtigen drei weitere Leichen gefunden wurden. Drohnenaufnahmen bestätigten die Identität der Toten als zwei Frauen und einen Mann, bei denen es sich wahrscheinlich um enge Familienangehörige handelte. Es bestand initial der Verdacht, sich in dem Haus befindliche Sprengsätze. Die Polizei sicherte die Tatorte sorgfältig ab, um weitere Gefahren abzuwenden und Beweismittel zu sichern. Tusk betonte, dass alle Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, um die Hintergründe schnellstmöglich aufzuklären.

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Staatliche Trauer und europäische Reaktion

Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer in Polen an. Die Reaktionen aus Europa waren schnell und deuteten auf die schwere Wirkung des Geschehens hin. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend und übermittelte sein Beileid im Namen des ukrainischen Volkes. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als eine Tragödie, die weit über Polen hinaus spürbar sein wird.

Politische Einordnung und Prävention

Europäische Führer wie Frankreichs Emmanuel Macron und Italiens Giorgia Meloni sprachen von Schock und verurteilten die Gewalttat scharf. Die italienische Premierministerin betonte, man werde Sicherheit und Freiheit stets gegen Terror verteidigen. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verknüpfte die Tat mit der Gefahr von Rechtsextremismus und menschenfeindlicher Rhetorik, die gesellschaftliche Strukturen zerstört. Die Universitätsstadt Krakau, die zum UNESCO-Welterbe gehört, ist ein beliebtes Touristenziel und gilt als kulturell bedeutender Ort, der nun mit einem dunklen Kapitel konfrontiert ist.