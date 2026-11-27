Schwerer Massenunfall auf der A1 in der Schweiz bei Glatteis. 37 Fahrzeuge, zehn Verletzte und lange Staus. Details zum Vorfall.

Ein schwerer Massenunfall hat am Freitagmorgen den Straßenverkehr auf der Schweizer Autobahn A1 schwer beeinträchtigt. Die Kantonspolizei Zürich meldete einen Crash, bei dem insgesamt 37 Fahrzeuge miteinander kollidierten. Die Ursache war eine spiegelglatte Fahrbahn, die zu einem kompletten Stillstand führte.

Glatteis führt zu 37 kollidierten Fahrzeugen

Der Unfall ereignete sich zwischen den Orten Effretikon und Winterthur-Töss. Die Kantonspolizei Zürich zählte nach dem Zusammenstoß 23 PKWs, sechs Kleintransporter und acht Lastwagen. Die niedrigen Temperaturen hatten die Fahrbahnoberfläche in Eis verwandelt, was die Bremswege drastisch verlängerte und Kontrollverlust verursachte.

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Zehn Verletzte durch harte Kollisionen

Zehn Personen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen. Vier der Betroffenen wurden als mittelschwer verletzt eingestuft. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer erlitten leichtere Blessuren. Rettungskräfte brachten die Verletzten in medizinische Versorgung. Mehrere beschädigte Fahrzeuge mussten mit Abschleppwagen von der Unfallstelle entfernt werden.

Stundenlange Totalsperre und massive Staus

Die Polizei verhängte eine Totalsperre in Richtung St. Gallen. Autofahrer konnten auf der A1 in diesem Abschnitt nicht mehr weiterfahren. Es bildeten sich kilometerlange Staus, die auch auf umliegende Straßen übergriffen. Die Autobahn sollte laut Behörden bis in den Nachmittag hinein gesperrt bleiben.

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Verkehrsclub TCS warnte bereits vor 6 Uhr

Der Schweizer Verkehrsclub TCS hatte frühzeitig vor den Gefahren gewarnt. Ab 6 Uhr gab es Hinweise auf Glatteisgefahr zwischen dem Brüttisellerkreuz und Ohringen. Diese Warnung galt für beide Fahrtrichtungen der betroffenen Autobahnabschnitte. Fahrer aus den Kantonen Bern, Basel, Luzern und Schwyz wurden umgeleitet.

Empfohlene Umfahrung über A3 und A13

Der TCS empfahl eine großräumige Umfahrung über die Autobahnen A3 und A13. Dies sollte den Verkehrsstau auf der A1 etwas entlasten. Dennoch hatte der Unfall erhebliche Auswirkungen auf die Reisezeit. Autofahrer zwischen Winterthur-Ost und Effretikon mussten mit bis zu einer Stunde längerer Fahrzeit rechnen.