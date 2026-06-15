Massenangriff aus „Ehrverletzung“: Zehn Syrer vor Gericht

Ein aus Ehrevorwürfen entstandener Streit mündete in eine brutale Gruppenattacke mit Messern und Eisenstangen in Wien. Zehn mutmaßliche Täter, darunter Jugendliche, müssen sich vor Gericht verantworten. Alle plädieren auf nicht schuldig.

Am 19. November 2025 eskalierte eine von Ehrverletzung motivierte Gruppenattacke im Wien er Bezirk Floridsdorf . Rund zwanzig syrische Staatsangehörige, darunter auch Jugendliche , bewaffneten sich mit Stöcken, Schlagringen, einer Schreckschusspistole, Pfefferspray und Messern und attackierten vier junge Männer.

Das ursprüngliche Opfer war offenbar zuvor in eine Auseinandersetzung mit dem Rädelsführer der Tätergruppe verwickelt, die als „gekränkte Ehre“ bezeichnet wurde. Der Rädelsführer plante daraufhin eine „gewaltige Abreibung“ und mobilisierte über eine Chatgruppe seine Freunde für einen bewaffneten Angriff an einem Treffpunkt nahe einer Moschee. Das eigentliche Opfer, das von einer friedlichen Aussprache ausging, traf mit seinem jüngeren Bruder und zwei Freunden, darunter einem 14-Jährigen, am Skaterplatz im Wasserpark ein.

Dort wurde die Gruppe von der etwa zwanzigköpfigen, schreienden Meute überfallen und ohne Vorwarnung mit den mitgebrachten Waffen brutal misshandelt. Der jüngere Bruder des ursprünglichen Opfers erlitt Stichverletzungen im unteren Rücken, ein Freund wurde mit einer Eisenstange geschlagen und erlitt Messerstiche in Oberschenkel und Gesäß. Der 14-Jährige war am schlimmsten betroffen: Er wurde zunächst mit einem Stock verprügelt, dann soll sich der damals 15-jährige Beschuldigte auf ihn gesetzt und ein Messer in seinen Rücken und sein Gesäß gestoßen haben.

Diese Tat wird von der Staatsanwaltschaft als Mordversuch gewertet. Das Opfer brach blutend am Tatort zusammen und musste tagsüber im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten, zehn von ihnen wurden festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Gegen zehn der mutmaßlichen Angreifer im Alter von 16 bis 27 Jahren wird nun verhandelt; einige konnten unerkannt entkommen.

Der Rädelsführer selbst ist noch auf der Flucht, während zwei seiner Brüder auf der Anklagebank sitzen. Der 16-jährige Beschuldigte, der zum Tatzeitpunkt noch 15 war, muss sich wegen Mordversuchs vor einem Schöffengericht verantworten, da Jugendliche zwischen 14 und 16 bei Mord maximal zehn Jahre Haft erhalten. Vor Gericht beteuerten alle zehn Angeklagten ihre Unschuld. Sie gaben an, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein; einige seien nur aus Neugier hinzugekommen, nachdem sie von der Schlägerei erfahren hätten.

Zwei der Angeklagten haben Vorstrafen, alle anderen sind bisher unbescholten. Nur der älteste Angeklagte hat eine geregelte Arbeit, zwei besuchen eine Abendschule, der Großteil lebt von sozialen Leistungen. Während der Verhandlung sorgte ein Freund der Angeklagten für Unruhe, als er trotz Verbot das stark bewachte Gerichtsgebäude filmte. Seine Aufnahme wurde gelöscht, er wurde verwarnt und bei Wiederholung mit Saalverweis bestraft.

Im Gerichtssaal saßen zahlreiche Verwandte und Freunde der Angeklagten, darunter ein schulpflichtiges Kind. Der Prozess ist bis Ende Juli angesetzt; die Opfer sollen am 30. Juni unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen aussagen. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Eröffnungsplädoyer von einer „massiven Gewaltattacke“.

Die Täter wurden von den Opfern und Zeugen erkannt, zudem belasten sie Überwachungskameras und Handyauswertungen





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