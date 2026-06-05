Massai: Größte und schnellste Achterbahn der Schweiz entsteht im Conny-Land

Im Conny-Land am Bodensee wird mit der Massai die größte und schnellste Achterbahn der Schweiz gebaut. Die Anlage von Mack Rides erreicht 86 km/h, ist 500 Meter lang und bietet ein weltweit einzigartiges Fahrelement, bei dem Fahrgäste kopfüber verweilen.

Achterbahn -Fans aus Vorarlberg und der gesamten Bodenseeregion können sich auf eine spektakuläre Neuheit freuen: Im Schweiz er Freizeitpark Conny-Land , nahe dem Bodensee gelegen, entsteht mit der Massai die größte und schnellste Achterbahn der Schweiz .

Nachdem erst im Jahr 2025 die Achterbahn Antares eröffnet wurde, setzt der Park nun mit einer Investition von rund 20 Millionen Schweizer Franken (knapp 22 Millionen Euro) ein weiteres Highlight. Die neue Bahn trägt den Namen eines afrikanischen Hirtenvolkes und wird thematisch entsprechend gestaltet, um den Fahrgästen ein intensives Erlebnis zu bieten. Die Massai wird mit einem Katapultsystem aus dem Stand auf ihre Höchstgeschwindigkeit von 86 Kilometern pro Stunde beschleunigen und damit den bisherigen Rekordhalter Cobra (85 km/h) knapp übertreffen.

Mit einer Streckenlänge von rund 500 Metern ist sie mehr als doppelt so lang wie die Cobra mit 230 Metern. Hersteller ist Mack Rides, bekannt für ihre Innovationen im Europa-Park wie Blue Fire oder Voltron Nevera. Die neue Attraktion wird nicht nur durch ihre Geschwindigkeit und Länge beeindrucken, sondern auch durch ein weltweit einzigartiges Fahrelement.

Betreiber Roby Gasser erklärte gegenüber dem Schweizer Medienportal Blick, dass die Fahrgäste für einige Sekunden kopfüber in der Luft verweilen werden - ein Element, das von Achterbahn-Fans bereits als Conny-Land-Loop bezeichnet wird. Dieses Manöver soll in keiner anderen Achterbahn der Welt vorkommen. Neben diesem innovativen Element enthält die Strecke auch einen klassischen Looping. Die ersten Schienen sollen bereits Mitte Juni geliefert werden, ein erster Testbetrieb ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Damit entsteht innerhalb von nur zwei Jahren die zweite neue Achterbahn im Conny-Land, nachdem zur Saison 2025 die Antares eröffnet wurde. Letztere zieht die Fahrgäste senkrecht nach oben, bevor sie in einem engen Serpentinenkurs nach unten rast. Das Conny-Land, ursprünglich auf dem Winterquartier der Zirkusfamilie Gasser gegründet, hat eine bewegte Geschichte. Lange Zeit waren Delfinshows die Hauptattraktion, doch nach anhaltender Kritik von Tierschutzorganisationen und einem gesetzlichen Importverbot für Delfine wurde das Delfinarium 2013 geschlossen.

Die Besucherzahlen brachen daraufhin um mehr als die Hälfte ein, und der Park geriet laut Geschäftsführer Roby Gasser beinahe in finanzielle Schwierigkeiten. In den folgenden Jahren richtete sich das Conny-Land neu aus und konzentrierte sich verstärkt auf Fahrgeschäfte. Mit der Antares und nun der Massai verfolgt der Park die Strategie, den Gästen jährlich eine neue Attraktion zu bieten. Heute zählen Seelöwen zu den tierischen Attraktionen, während Achterbahnen wie die Cobra und bald die Massai für Adrenalinkicks sorgen.

Die Massai soll nicht nur technische Rekorde brechen, sondern auch die Besucherzahlen wieder nach oben treiben und den Park als größten Freizeitpark der Schweiz festigen





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