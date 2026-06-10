Maskierte Männer setzen Belfast in Brand: Nordirische Regierungschefin verurteilt Proteste

Nach einem brutalen Messerangriff eskalieren ausländerfeindliche Proteste in Belfast. Maskierte Demonstranten setzen Autos und Gebäude in Brand, Bewohner müssen von der Feuerwehr gerettet werden. Die nordirische Regierungschefin Michelle O'Neill verurteilt die Proteste scharf und ruft zur Ruhe auf.

Maskierte Männer gruppen, die Familien aus ihren Häusern vertreiben, indem sie diese niederbrennen, sind feige und widerlich. Das ist die Meinung der nordirischen Regierungschefin Michelle O'Neill.

Die Proteste in Belfast eskalierten nach einem brutalen Messerangriff. Autos und Gebäude wurden in Brand gesetzt, Bewohner mussten von der Feuerwehr aus brennenden Häusern gerettet werden. Der Auslöser war ein Video von einem Messerangriff, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird. Die Demonstranten waren zum Teil maskiert und warfen Brandsätze.

Die nordirische Regierungschefin verurteilte die Proteste scharf und rief zur Ruhe auf. Ein Video zeigt den Täter, der einen am Boden liegenden Mann mit einem Messer attackiert. Der Angreifer ist ein 30-jähriger Sudanese, der sich legal im Vereinigten Königreich aufhält und festgenommen wurde





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