Maskenmann für Mord an französischem Jungen verurteilt

Der in Deutschland als Maskenmann bekannte Serienmörder Martin N. ist in Frankreich wegen Mordes an einem zehnjährigen Jungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Tat die Handschrift des Angeklagten trage, obwohl konkrete DNA-Beweise fehlten. Der Fall weist Parallelen zu seiner deutschen Serientat auf.

In einem französischen Prozess ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte sogenannte Maskenmann zu lebenslanger Haft für einen weiteren Mord verurteilt worden. Das Gericht in Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serien- Sexualstraftäter Martin N. des Mordes an dem zehnjährigen Jonathan im April 2004 für schuldig.

Der Mord trage die Handschrift des Angeklagten, betonte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer und forderte lebenslange Haft, der das Gericht folgte. Das damalige Opfer Jonathan war aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-les-Pins in Westfrankreich entführt worden. Seine unbekleidete Leiche wurde wenige Wochen später in einem Teich rund 30 Kilometer entfernt entdeckt.

Der aus Bremen stammende Angeklagte hatte eine Beteiligung am Tod des französischen Jungen sowohl im Prozess als auch zuvor mehrfach von sich gewiesen mit den Worten "Ich habe das nicht getan". Seine Verteidigung plädierte auf Freispruch, da es an konkreten Beweisen fehle, dass sich der Angeklagte überhaupt in Frankreich aufgehalten und die Tat begangen habe.

Martin N. gestand in seinem deutschen Prozess im Jahr 2012, über fast 20 Jahre kleine Buben missbraucht und drei von ihnen im Alter von acht, neun und 13 Jahren ermordet zu haben. Zwischen 1992 und 2001 schlich er sich als Pädagoge nachts maskiert an die Betten Dutzender Opfer in Norddeutschland. Er führte ein Doppelleben: Tagsüber kümmerte er sich als Betreuer auf Ferienfreizeiten und in Heimen um Kinder, nachts wurde er zum "Maskenmann".

Nach langen Ermittlungen führte ein ehemaliges Opfer die Polizei 2011 auf seine Spur. Er wurde festgenommen und 2012 vom Landgericht Stade zu lebenslanger Haft verurteilt. Da der Fall des kleinen Jonathan Parallelen zur Serienmord-Serie in Norddeutschland aufwies, untersuchten französische Ermittler bereits seit 2008, ob der Deutsche für die Tat in der Bretagne infrage kommen könnte. Konkrete forensische Beweise wie DNA-Spuren wurden jedoch nicht gefunden.

Ein Zeuge beobachtete jedoch abends einen Wagen mit deutschem Kennzeichen in der Nähe eines Teichs, der dort scheinbar etwas ausladen wollte, dann aber wieder wegfuhr. Im Jahr 2017 berichtete zudem ein Mitgefangener, Martin N. habe ihm gestanden, in Frankreich ein Kind getötet zu haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Mit der Verurteilung in Frankreich wird der mehrfache Mörder nun auch für diese außerhalb Deutschlands begangene Tat zur Verantwortung gezogen.

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