Die CDC meldet neun Masern-Tote in den USA und den Verlust des masernfreien Status. Hintergrund sind sinkende Impfquoten und massive Ausbrüche in Pennsylvania und New York.

Die Masernepidemie in den Vereinigten Staaten hat im aktuellen Jahr zunehmend tödliche Konsequenzen. Bis Ende November meldete die Gesundheitsbehörde CDC mindestens 6039 Infektionen. Im Vergleich zu den 2289 Fällen des Vorjahres und nur 285 Fällen im Jahr 2024 ist ein massiver Anstieg zu verzeichnen.

CDC zählt neun Masern-Tote und neue Statistiken

Die CDC unter dem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gibt offiziell an, dass neun Menschen an der Infektionskrankheit gestorben sind. Das aktuelle Jahr 2025 sah bereits drei Toten in den USA. Die tatsächliche Opferzahl könnte jedoch höher liegen, da die Differenz in den Zahlen auf unterschiedliche Datenerhebungsmechanismen zurückzuführen ist.

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Die Gesundheitsbehörde nutzt für ihre aktuellen Daten die amtliche Todesursachenstatistik. Diese weicht von den Meldungen der einzelnen Bundesstaaten ab. Allein im Bundesstaat Pennsylvania wurden im laufenden Jahr neun Todesfälle durch Masern gemeldet.

Auch New York verzeichnete hohe Aufmerksamkeit, als die Stadt Anfang November den ersten Masern-Todesfall in mehr als 30 Jahren bestätigte. Die Diskrepanz zwischen den nationalen und lokalen Angaben entsteht durch die unterschiedlichen Erhebungswege. Während Bundesstaaten direkte Meldungen führen, nutzt das Bundesministerium für Gesundheit die zentralisierten Sterberegister.

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Ende des masernfreien Status und virale Ursachen

Mitte November wurde den USA der Status als masernfreies Land aberkannt. Diese Entscheidung traf die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) nach einer gründlichen Überprüfung. Die Behörde begründete ihren Beschluss damit, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen werde.

Der ununterbrochene Übertragungszeitraum von einem Jahr ist das entscheidende Kriterium für den Verlust dieses internationalen Anerkennungsstatus. Die Rückkehr des Virus bedeutet, dass die Länder keine Isolierung mehr von globalen Virusstämmen aufweisen. Dieser Zustand bestand in den USA seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr.

Die panamerikanische Organisation sieht in der anhaltenden Übertragung einen klaren Hinweis auf das Versagen der Eindämmungsstrategien. Der Nachweis des identischen Virusstamms über einen so langen Zeitraum ist epidemiologisch bedeutsam. Er zeigt, dass die Infektionsketten nicht durchbrochen werden konnten.

Auswirkungen sinkender Impfquoten auf die Bevölkerung

Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Experten führen diese massiven Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Die mangelnde Durchimpfung hat zu einer Anhäufung empfänglicher Personen in der Bevölkerung geführt.

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Die Masern gelten als eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt. Ohne ausreichende Herdenimmunität breitet sich das Virus schnell in communities aus. Die Experten warnen davor, dass die aktuellen Ausbruchszahlen nur der Anfang sein könnten.

Die Kombination aus niedrigem Impfdruck und der anhaltenden Zirkulation eines spezifischen Virusstamms hat die Lage kritisch gemacht. Die CDC und staatliche Gesundheitsämter stehen nun vor der Herausforderung, die Impfquote wieder zu stabilisieren, um weitere Todesfälle zu verhindern und den Kreislauf der Übertragung endgültig zu unterbrechen.