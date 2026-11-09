Martina Reuter flirte im Gym: Single-Kandidaten müssen trainiert sein

Moderatorin Martina Reuter offenbart ihre neuen Kriterien für einen Partner. Sie sucht attraktive, trainierte Männer unter 36 Jahren und flirte offen im Fitnessstudio.

Die Moderatorin Martina Reuter hat die Ära der Lebensberater hinter sich gelassen und sucht nun selbst aktiv nach romantischer Zuwendung. Nach ihrer Trennung richtet die 46-Jährige ihren Blick wieder eindeutig auf potenzielle Partner schaften, wobei sie strenge ästhetische und physische Anforderungen an die Bewerber stellt. In ihrem Podcast Happy (new) me macht sie unmissverständlich klar, dass sie keine männlichen Begleiter mehr toleriert, die ihr Coaching-Verhalten an den Tag legen.

Schritt von Coach-Beziehungen

Martina Reuter hat beschlossen, dass es in ihrem Leben fortan keinen Coach mehr geben wird. Sie äußert sich scharf über die Erfahrung, die sie mit Männern gemacht hat, die versuchten, ihr Leben zu analysieren oder zu lenken. Die 46-Jährige bezeichnet das Verhalten dieser Männer als das Allerlächerlichste und kritisiert deren mangelnde Resilienz. Sie erklärt, dass solche Männer sowieso alles kaputt machen und sie keine Unterstützung in Form von Ratschlägen mehr benötigt.

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Die Moderatorin betont, dass sie den Schritt aus solchen dynamischen Beziehungen bereits vollzogen hat. Sie benötigt keine Person, die ihr sagt, wie sie ihre Probleme zu lösen hat. Im Gegenteil, sie ist der Überzeugung, dass Männer, die sich als Experten aufspielen, oft nicht in der Lage sind, emotionale Belastungen oder Konflikte standhaft auszuhalten. Diese Erfahrung hat zu einer klaren Abgrenzung geführt.

Attraktivität als oberstes Kriterium

Bei der Suche nach einem neuen Partner hat Martina Reuter die Kriterien radikal verändert. Der Fokus liegt nun ausschließlich auf der physischen Attraktivität und dem Trainingszustand der Bewerber. Sie trainiert gerne in Fitnessstudios und macht dabei keine Hehl daraus, dass sie die männliche Umgebung genau beobachtet. Was sie an ihnen sieht, muss ihr Gefallen finden, da alles andere für sie keine Option mehr ist.

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Reuter stellt klar, dass ihr nicht attraktive Männer nicht mehr ins Haus kommen. Für sie ist dies eine harte Regel, die sie seit ihrer Trennung strikt befolgt. Die Äußerlichkeit spielt eine zentrale Rolle, da sie den ersten Eindruck als maßgeblich für das weitere Interesse erachtet. Dies steht im krassen Gegensatz zu ihren früheren Anforderungen, die sich eher auf psychologische Dynamiken konzentrierten.

Konkrete Anforderungen an Kandidaten

Die Moderatorin hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie ihr zukünftiger Lebenspartner beschaffen sein muss. Laut ihren Angaben muss der ideale Kandidat trainiert sein und eine stattliche Größe vorweisen. Zudem spielt das Alter eine entscheidende Rolle, da sie Männer bevorzugt, die deutlich jünger sind als sie selbst. Reuter gibt an, dass ein Unterschied von zehn Jahren wünschenswert wäre.

Zusätzlich zum physischen Erscheinungsbild muss der potenzielle Partner als bezaubernd wahrgenommen werden. Die 46-Jährige betont, dass sie im Fitnessstudio aktiv flirtet und dies auch offen zugibt. Sie richtet sich direkt an die Männer im Training und entschuldigt sich dafür, dass sie sie anstarrt, erklärt jedoch gleichzeitig, dass sie die Körper als heiß, sexy und knackig empfindet.

Offene Kommunikation und nächster Schritt

Martina Reuter ist der Ansicht, dass sich in ihrem Umfeld zahlreiche Interessenten melden, die ihr klopfen. Die Nachfrage ist also vorhanden, doch nur wenige erfüllen ihre spezifischen Standards. Sie flirte intensiv im Gym und nimmt dies als natürlichen Teil ihrer single-Lebensphase wahr. Dieses Verhalten ist für sie eine Konsequenz aus ihrer neuen Lebenssituation, in der sie sich keine Vorwürfe mehr machen muss.

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Der nächste Schritt für die Moderatorin besteht darin, diese Kriterien im Alltag umzusetzen und nach passenden Kandidaten zu suchen. Sie verzichtet auf Vermittler und sucht direkt in ihrer natürlichen Umgebung. Die Hoffnung ist, dass jemand die Kombination aus Größe, Training, Jugend und Charme mitbringt, um ihr Interesse zu wecken und eine neue Beziehung einzugehen.