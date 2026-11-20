Martin Ohneberg verkauft einen Teilbetrieb seines Unternehmens Henn an den US-Konzern TE Connectivity. Der Fokus von Henn verlagert sich auf neue Märkte außerhalb der Automobilbranche.

Der Vorarlberg er Unternehmer Martin Ohneberg hat einen strategischen Einschnitt in der Geschichte seines Unternehmens Henn markiert. Nachdem er das Unternehmen im Jahr 2011 übernommen hatte, hat er nun einen Teilbetrieb an den US-Konzern TE Connectivity verkauft. Diese Entscheidung stellt für das im Kunststoffbereich tätige Spezialunternehmen einen fundamentalen Wandel dar und signalisiert einen neuen Fokus auf andere Industriezweige.

Verkauf an US-Konzern TE Connectivity

Die Transaktion betrifft einen Teilbetrieb der Henn Gruppe, den Martin Ohneberg an das amerikanische Technologieunternehmen TE Connectivity abgetreten hat. Ohneberg betonte, dass diese Entscheidung emotional schwierig zu treffen war, betriebswirtschaftlich jedoch die einzig richtige Maßnahme darstellt. Die Firma Henn hatte im Bereich der Kunststoffentwicklung innovative Produkte hervorgebracht, die nun von einem größeren Eigentümer weltweit besser industrialisiert werden können. Dieser Schritt ermöglicht es, das technische Know-how auf einem globalen Marktmaßstab zu skalieren.

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Strategischer Neufokus nach dem Verkauf

Nach dem Verkauf konzentriert sich die Henn Gruppe künftig stärker auf Anwendungen, die außerhalb der Automobilindustrie angesiedelt sind. Martin Ohneberg identifiziert konkret Wachstumsmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau, in der Pharmaindustrie sowie bei Kühlsystemen für Rechenzentren. Der Unternehmer weist darauf hin, dass es entscheidend sei, in Bereichen tätig zu sein, die echte Entwicklungsperspektiven bieten. Dieser Wandel ist notwendig, um sich von den traditionellen Kernmärkten zu lösen und neue, expandierende Felder zu erschließen.

Konkurrenz durch chinesische Innovationskraft

Der Wettbewerbsdruck durch China nimmt für Martin Ohneberg deutlich zu. Er warnt davor, China nur noch als Standort mit niedrigen Kosten zu betrachten. Das Land sei aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner enormen Innovationskraft weitaus gefährlicher geworden. Europa habe über viele Jahre hinweg Know-how durch Kooperationen und Joint Ventures an China transferiert und müsse nun die daraus resultierenden Konsequenzen tragen. Ohneberg konstatiert, dass China definitiv schneller agiere als die europäischen Wettbewerber.

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Kritik an europäischer Innovationshemmung

Kritisch äußert sich der Unternehmer auch zu den strukturellen Rahmenbedingungen in Europa. Innovation werde hierzulande bereits im Vorfeld durch strenge Vorschriften gebremst. Zudem fehle es an ausreichendem Risikokapital, weshalb sich viele Ideen nicht so entwickeln könnten wie in den Vereinigten Staaten. Auch die Umsetzung der Marke Vorarlberg sieht er als vertane Chance. Ohneberg bemängelt den Mangel an einer klaren Strategie in den Bereichen Forschung und Bildung, was die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region beeinträchtigt.

Anforderungen an Bildung und Forschung

Die Forschungs- und Entwicklungsquote in Vorarlberg liege bei lediglich 1,5 Prozent, während andere Bundesländer Werte von drei bis vier Prozent erreichten. Aus seiner Sicht wäre eine Universität ein wichtiger Impulsgeber, da Institutionen wie Harvard, das MIT oder die TU München als Start-up-Maschinen fungierten. Basse laste die Wirtschaft zu viel auf der Industrie ohne entsprechende akademische Anreize. Ohneberg vergleicht dies auch mit Italien, wo Unternehmen durch Steuervorteile Talente anlocken und Lohnerhöhungen moderater ausfielen. Er plädiert dafür, an den tatsächlichen Bedürfnissen der Wirtschaft aus- und weiterzubilden, statt nur auf reine Zahlen zu schauen.

Optimismus trotz technologischem Wandel

Trotz aller Kritik bleibt Martin Ohneberg ein Optimist. Er betont, dass es für junge Menschen heute so einfach wie selten sei, ein Unternehmen zu gründen. Die aktuelle Transformation biete riesige Chancen, die man nutzen müsse, während man den Idealismus bewahre. Er warnt jedoch davor, junge Menschen pauschal als wenig leistungsbereit abzustempeln. Viele Engagierte verdienten Unterstützung. Der Einstieg ins Berufsleben werde jedoch durch künstliche Intelligenz erschwert, da grundlegende Tätigkeiten zunehmend automatisiert werden. Es wird weiterhin Insolvenzen geben, aber die Möglichkeiten sind groß.