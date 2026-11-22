Der Grazer Bäcker Martin Auer sorgte mit einem 60-Dollar-Brot für weltweite Empörung und Medienboom. Hinter dem viralen Erfolg steckt eine riskante Expansion in New York.

Der in Österreich geborene Bäcker Martin Auer hat durch den Verkauf eines einzelnen Laibes Roggenbrot zu einem Preis von 60 Dollar weltweit Aufmerksamkeit erregt. Das Geschäft in SoHo in New York sah sich mit massiver internationaler Berichterstattung konfrontiert, die von Empörung bis Faszination reichte. Auer, der 55-jährige Inhaber, setzte dabei mehrere Millionen Dollar in die neue Filiale, ein finanzielles Wagnis, das er in einem Interview mit dem ORF-Sender Ö3 offen zugab.

Die Entstehung der viralen Brotidee

Die Idee für das Hochpreisprodukt war Martin Auer bereits seit Jahren bewusst im Kopf. Der 55-Jährige wollte spätestens an einem bestimmten Punkt wissen, ob seine innovative Strategie in einem der teuersten Städte der Welt aufgehen würde. Das Ergebnis sprach für sich: Vor seinem Laden in SoHo bildeten sich Warteschlangen, und in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, eskalierten hitzige Debatten über den extremen Preis. Sogar der US-Nachrichtensender Fox News griff die Story auf und titelte von einer Auslösung von Empörung im Internet.

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Am Anfang der Welle stand Martin Auer persönlich im Mittelpunkt. Er stand direkt vor dem Geschäft in New York und bestand die Prüfung durch die globale Presselandschaft. Insgesamt 70 Interviews gab er mit internationalen Medien, wodurch seine kleine Bäckerei auf einmal zum weltweiten Gesprächsthema avancierte. Dies markierte einen deutlichen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Marke.

Preismodell und Produktstruktur

Für Konsumenten, die das Produkt testen wollten, bot das Unternehmen flexible Einstiegsmöglichkeiten. Der gesamte Laib wiegt rund eineinhalb Kilo und kostet, wie erwähnt, 60 Dollar. Wer nur eine verkostende Portionsgröße suchte, konnte eine einzelne Scheibe erhalten. Alternativ bot das Geschäft ein Viertel des Laibs für 15 Dollar an. Diese Preiskaskade ermöglichte es einer breiteren Zielgruppe, am Phänomen teilzuhaben, ohne das volle Investitionsrisiko für ein ganzes Brot einzugehen.

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Trotz der massiven Medienpräsenz bleibt Martin Auer seiner Strategie treu. Die Rechnung, die er für die Gründung aufgestellt hatte, war jedoch eine ganz andere als die für den Kunden. Er investierte mehrere Millionen Dollar in die Infrastruktur und den Betrieb in New York. Diese Summe steht in krassem Kontrast zum Verkaufspreis des einzelnen Brotes, unterstreicht aber das hohe finanzielle Engagement hinter dem vermeintlichen viralen Gag.

Familienunternehmen und persönliche Veränderungen

Hinter der öffentlichen Bühne spielt sich das tägliche Geschäft eines traditionsreichen Familienunternehmens ab. Martin Auer hat den Betrieb ursprünglich von seinem Vater übernommen. Die nächste Generation ist längst im Management angekommen. Alle drei Söhne von Martin Auer arbeiten aktiv im Unternehmen mit und tragen zur Weiterentwicklung der Marke bei, während sie die handwerklichen Wurzeln bewahren.

Personal war auch ein Thema im Ö3-Gespräch. Auer berichtet offen über die Trennung von seiner Ex-Frau nach 19 Jahren Ehe. Die Trennung wurde vor vier Jahren beschlossen, da sich die Menschen im Leben verändert hätten. Aktuell ist seine Ex-Frau noch bis zum Ende des Jahres im Betrieb tätig. Beide haben mittlerweile neue Partner gefunden, was die familiäre Dynamik im Unternehmen stabilisiert hat, während die professionelle Zusammenarbeit im Handwerk fortbesteht.

Zukunftspläne und Expansion an der Upper West Side

Die wirtschaftlichen Signale scheinen für Martin Auer positiv zu sein. Seine Investition in die New Yorker Filiale scheint sich auszuzahlen, was ihn dazu bewegt, nach weiteren Standorten zu suchen. In New York ist er bereits auf der Suche nach einem zweiten Geschäft. Dieses Mal ist der Fokus auf die Upper West Side gerichtet.

Eine konkrete Adresse hat er für den zweiten Standort noch nicht festgezurrt, doch sein Vertrauen in das Produkt bleibt unerschütterlich. Auer ist überzeugt, dass sein Roggenbrot auch an einem anderen, wohlhabenden Standort der Stadt bestehen kann. Er glaubt fest daran, dass die Marke auch dort Anklang finden wird. Allerdings bleibt er realistisch und räumt ein, dass das Risiko des Scheiterns immer vorhanden bleibt.

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Die Geschichte von Martin Auer zeigt, wie traditionelles Handwerk durch radikale Marketingstrategien und persönliche Geschichte eine globale Resonanz erzielen kann. Die Kombination aus hohem finanziellen Risiko, familiärer Einbindung und internationaler Medienberichterstattung hat eine einzigartige Situation geschaffen, die über den reinen Brotverkauf hinausgeht.