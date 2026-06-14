Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer hat in der ORF-Pressestunde das Doppelbudget der Regierung gegen Vorwürfe aus Opposition und Wirtschaft verteidigt. Er betont, dass die geplanten Maßnahmen insgesamt verteilungspolitisch akzeptabel seien und das Defizitziel für 2028 erreicht werden könne. Die Kritik reicht von Postenschachervorwürfen bis zu Forderungen nach ambitionierteren Reformen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-Pressestunde das vorgelegte Doppelbudget gegen wachsende Kritik aus Opposition und Interessensverbänden verteidigt. In der Sendung räumte er ein, dass einzelne Maßnahmen, wie die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung sbeiträge für Niedrigverdiener, aus verteilungspolitischer Sicht negativ zu bewerten seien.

Insgesamt sei die Verteilungswirkung des Budgets jedoch durchaus in Ordnung. Marterbauer betonte, dass die geplante Konsolidierung ausreichen werde, um das Budgetdefizit bis 2028 auf die erlaubten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Die skeptische Einschätzung der Österreichischen Nationalbank (OeNB) erklärte er mit statistischen Effekten sowie unterschiedlichen Annahmen zur Höhe der künftigen EU-Beiträge und zu den finanziellen Transfers an Länder und Gemeinden.

Die Entscheidung, die Konsolidierung überwiegend durch einnahmenseitige Maßnahmen statt durch Ausgabenkürzungen zu erreichen, verteidigte der Minister mit der geringeren дampling des privaten Konsums und besseren verteilungspolitischen Ergebnissen. Ein radikaler Einschnitt in das Sozialsystem oder die Zerstörung von Gesundheits- und Bildungsstrukturen, wie von manchen Seiten gefordert, lehnte er kategorisch ab. Die Erhöhung der Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) für ältere Arbeitnehmer ging auf einen Vorschlag der Unternehmen zurück.

Marterbauer sagte, er glaube nicht, dass diese Maßnahme starke negative Effekte auf die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer haben werde. Die Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Geringverdiener sei ebenfalls nicht seine bevorzugte Option gewesen. Ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter lehnte er erneut ab; dies würde weder dem aktuellen Budget helfen noch seiner Philosophie entsprechen. Die nicht vollständige Valorisierung der Pensionen indexed an die Inflation diene jedoch als dämpfender Faktor für das langfristige Ausgabenwachstum im Pensionsbereich.

Ein Zerreden des funktionierenden Pensionssystems komme für ihn nicht infrage. Bei den Lohnverhandlungen werde die geplante Lohnnebenkostensenkung, die den Faktor Arbeit entlaste, etwas Dramatik aus der Runde nehmen. In den Verhandlungen mit den Bundesländern, die einen Beitrag zur Gegenfinanzierung des Budgets ablehnen, zeigte sich Marterbauer optimistisch. Man befinde sich in guten, sachlichen Gesprächen, und für die nächste Runde am Mittwoch mit den Landesfinanzreferenten sei eine Einigung möglich.

Was die geplante Gesundheitsreform betrifft, sei er nicht direkt verhandlungsführend, verfolge den Prozess jedoch mit Interesse. Die entscheidende Maßnahme für mehr Effizienz im Gesundheitssystem sei eine gezielte Steuerung der Patientenströme. Den Vorwurf des Postenschachers wegen der Beförderung seines Kabinettschefs Georg Ortner zum ÖBB-Infrastruktur-Vorstand wies Marterbauer zurück. Der Abgang Ortners sei ein großer Verlust für sein Team, da es sich um den besten Mann gehandelt habe.

Eine Fortsetzung seiner politischen Karriere über das Ende der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2029 schloss er zwar nicht absolut aus, machte aber deutlich, dass er einst seiner Frau gegenüber versprochen habe, dann in Pension zu gehen; nur sie könne ihn von diesem Versprechen entbinden. Die Opposition übte scharfe Kritik am Budget. FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer warf dem Minister vor, ein Budget voller neuer Belastungen als Sanierungserfolg zu verkaufen, und kritisierte mangelnden Reformeifer.

Zudem fehle ein Puffer, sodass man wahrscheinlich im nächsten Jahr über Nachbesserungen reden müsse. Die Grünen monierten, die Regierung spare auf dem Rücken der breiten Masse, während Superreiche ausgespart blieben. Besonders bitter seien Kürzungen im Umwelt- und Klimabereich. Die Industriellenvereinigung (IV) drängte auf einen ambitionierteren Sparkurs, da der Anspruch nicht bloß im Einhalten der europäischen Defizitgrenzen liegen dürfe.

Um nachhaltig zu einem ausgeglichenen Haushalt mit Spielräumen für Investitionen und Entlastungen künftiger Generationen zu gelangen, seien deutlich ambitioniertere Reformen auf der Ausgabenseite notwendig





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