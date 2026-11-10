Marterbauer fordert neue EU-Konzernsteuern und spart bei Budget

SPÖ-Finanzminister Marterbauer will im EU-Budgetverhandlungen auf neue Steuern setzen. Die ÖVP lehnt dies ab und fordert strikte Sparmaßnahmen.

Der österreichische Finanzminister Magnus Marterbauer hat in Brüssel eine klare Abgrenzung zur Koalitionslinie der ÖVP vorgenommen, indem er sich gegen einen strengen Sparkurs beim Europäischen Haushalt aussprach. Stattdessen plädiert der SPÖ -Politiker für die Einführung neuer Einnahmequellen, insbesondere durch eine europaweite Abgabe für große Konzerne und eine digitale Steuer. Diese Positionierung löst innerhalb der Regierungskoalition Unmut aus, da sie den bisherigen Verhandlungsstandards widerspricht.

Konflikt um Kernsteuer und Digitalabgabe

Marterbauer stellte in einem Interview mit dem Magazin Politico die Möglichkeit eines Einlenkens Österreichs in den Raum, was direkt der offiziellen Regierungsposition zuwiderläuft. Der Finanzminister befürwortet ausdrücklich den Entwurf der Europäischen Kommission für eine Unternehmensabgabe namens CORE. Seine Begründung lautet, dass diese Abgabe notwendig sei, da multinationale Konzerne auf dem europäischen Binnenmarkt erhebliche Gewinne erwirtschaften. Diese Forderung steht im direkten Kontrast zu den Bestrebungen anderer Koalitionspartner, die Belastungen für die Wirtschaft gering halten wollen.

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ÖVP kritisiert Signalwirkung der Forderungen

Europaministerin Karin Bauer von der ÖVP reagierte erbost auf die Äußerungen ihres Koalitionspartners und betonte, dass das Gesamtvolumen des EU-Haushalts um mehrere hundert Milliarden Euro reduziert werden müsse. Zudem forderte sie die Verlängerung des österreichischen Beitragsrabatts, um die nationalen Finanzen zu entlasten. Bauer bezeichnete den aktuellen Vorschlag der Kommission als weit entfernt von einer akzeptablen Lösung und warnte davor, Unternehmen zusätzliche Lasten aufzubürden. Sie argumentierte, dass eine solche Kernsteuer die Wirtschaft in einer ohnehin schwierigen Phase weiter schwächen und den Standort Europa insgesamt destabilisieren würde.

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Gegner sehen falsches Signal für Reformen

Laut Europaministerin Bauer wäre es ein völlig falsches Signal, gerade jetzt zusätzliche Belastungen für Unternehmen als Verhandlungsmasse in die Budgetdiskussion einzubringen. Sie erklärte zwar grundsätzliche Offenheit für neue Einnahmequellen der EU, betonte jedoch, dass diese Eigenmittel letztlich von jemandem bezahlt werden müssten. Daher dürfe Brüssel nicht davon abgehalten werden, seine eigenen Strukturen zu reformieren und effizienter zu arbeiten. Bauer forderte stattdessen einen ausgewogenen Kompromiss, der ein starkes und handlungsfähiges Europa ermögliche, ohne die nationalen Beiträge über Gebühr zu belasten. Das EU-Budget solle sich konzentrieren auf Herausforderungen, die gemeinsam auf europäischer Ebene besser gelöst werden können als national.

Budgetäre Herausforderungen und künftige Schritte

Neben den ideologischen Differenzen verwies Marterbauer darauf, dass Österreich selbst vor erheblichen budgetären Herausforderungen stehe. Daher müsse das künftige EU-Budget zwingend den finanziellen Spielraum der Mitgliedstaaten berücksichtigen. Dieser Aspekt unterstreicht die Komplexität der anstehenden Verhandlungen, bei denen nationale Interessen und europäische Solidarität neu gewichtet werden müssen. Die Diskussion um die Höhe der Haushaltsmittel und die Frage nach neuen Steuereinnahmen wird die politische Landschaft in Wien und Brüssel weiterhin prägen, während beide Seiten nach Wegen suchen, ihre jeweiligen Ziele durchzusetzen.