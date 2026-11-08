Der Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek behauptet in einem Chat, die ÖVP habe Kanzler Sebastian Kurz gestürzt. Fakten und Kontext zur Inseraten-Affäre.

Die Spekulationen um den Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz und der ÖVP scheinen neue, aber höchst problematische Nahrung zu erhalten. Ein Bericht der Springer-Mediengruppe zitiert Nachrichten des flüchtigen Wirecard -Manager Jan Marsalek aus dem Oktober 2021. Darin behauptet Marsalek, er habe an der Beschlagnahme des Handys von Siegfried Nagl mitgewirkt, welches die Inseraten-Affäre auslöste. Die Behauptung deutet implizit darauf hin, dass die ÖVP selbst den Kanzler gestürzt habe.

Ermittlungsstand der Sicherheitsbehörden

Das österreichische Innenministerium bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass Berichte aus Großbritannien vorliegen. Diese wurden in die Ermittlungsakten aufgenommen und bilden derzeit den Gegenstand laufender Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Informationen dürften sich bereits länger in den einschlägigen Akten befinden. Neue Erkenntnisse zu den Chats aus den beschlagnahmten Telefonen werden bis heute fortlaufend hinzugefügt.

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Diese Daten gelangen offenbar über die Akteneinsicht befasster Anwälte an die Medien. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Quelle dieser ominösen Verschwörungsgeschichte nicht auf einer neuen, politisch manipulierten Enthüllung beruht, sondern auf bereits bekannten, aber neu kontextualisierten Ermittlungsakten.

Motive Russlands und Energiedeals

Die Frage nach dem eigentlichen Interesse Russlands am Sturz von Sebastian Kurz bleibt ungeklärt. Unter seiner Amtszeit wurden im Juni 2018 die Gaslieferverträge zwischen der heimischen OMV und dem russischen Monopolisten Gazprom bis ins Jahr 2040 verlängert. Anlässlich dieses Events würdigte Wladimir Putin den österreichischen Kanzler mit diplomatischen Ehren und betonte die bilaterale Beziehung.

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Sebastian Kurz agierte als treibende Kraft hinter dieser intensiven Beziehungspflege. Die Vereinbarung machte Österreich energiepolitisch langfristig von Moskau abhängig. Die massiven negativen Folgen dieser Abhängigkeit zeigten sich erst nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Anfang 2022. Zu diesem Zeitpunkt war Sebastian Kurz jedoch bereits aufgrund der WKStA -Ermittlungen und auf Druck des grünen Koalitionspartners zurückgetreten.

Österreich zählte unter Sebastian Kurz eher zu jenen EU-Staaten, die gegenüber Russland einen freundlichen, zumindest konzilianten Ton anschlugen. Es ist daher wenig plausibel, dass Wladimir Putin ein aktives Interesse an dessen politischem Sturz gehabt haben sollte.

Probleme der Quelle Jan Marsalek

Die Glaubwürdigkeit der Quelle Jan Marsalek ist angesichts seiner Biografie stark angezweifelt. Der 46-jährige Österreicher stieg als Vorstandsmitglied des deutschen Finanzdienstleisters Wirecard in die höchsten managerialen Sphären auf. Die Blase von Wirecard platzte im Jahr 2020, als feststand, dass 1,9 Milliarden Euro in den Büchern fehlten.

Jan Marsalek gilt als Schlüsselfigur in diesem Betrugsfall und ist seitdem auf der Flucht. Seit 2021 gewährt ihm Wladimir Putin Schutz in Russland. Er hat als Manager ein Doppelleben als Spion im Dienste des Kremls geführt. Zu diesem Zweck dürften ihm in Österreich Zuarbeiter im ehemaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zur Verfügung gestanden haben.

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Das BVT wurde mittlerweile abgewickelt und durch die neu aufgestellte Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) abgelöst. Spione neigen dazu, Verwirrung zu stiften und ihre eigenen Leistungen aufzubauschen. Es ist gut möglich, dass sich Jan Marsalek in diesen Nachrichten lediglich mit etwas gerühmt hat, mit dem er gar nichts oder jedenfalls nur sehr wenig zu tun hatte.

Auswirkungen auf die politische Debatte

Das Umfeld des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz äußerte Schock über die Berichte, dass möglicherweise Russland hinter seinem Sturz stehen könnte. Diese Darstellung versucht, die eigentlichen Ursachen für den Rücktritt von Sebastian Kurz zu verwischen. Der Rücktritt war eine direkte Konsequenz der Inseraten-Affäre und des politischen Drucks.

Siegfried Nagl ist mittlerweile Kronzeuge der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft . Die Beschlagnahme seines Handys Ende 2019 war der Auslöser für diverse Korruptionsermittlungen. Die darauf befindlichen Nachrichten führten schließlich zum Ende der Ära Sebastian Kurz . Die Verschwörungstheorien ignorieren die juristischen Fakten der WKStA -Ermittlungen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Machenschaften eines russischen Spionagenetzwerks der Hauptgrund waren, ist äußerst gering. Real ist, was man den Rest der Welt als glaubwürdig vermitteln kann. Jan Marsalek nutzt die aktuellen Entwicklungen, um sein eigenes Narrativ zu stärken. Die politischen Akteure sollten sich auf die gesicherten Fakten der Inseraten-Affäre konzentrieren.