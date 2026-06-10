Marokkos Weg zur Fußball-WM 2026: Sensation, Rekorde und neue Herausforderungen

Nach dem Halbfinal-Einzug 2022 in Katar will Marokko bei der Heim-WM 2026 (mit Spanien und Portugal) erneut für Furore sorgen. Das Team gewann zuletzt 19 Länderspiele in Folge, kletterte auf Rang acht der Weltrangliste und besitzt Stars wie Hakimi und Diaz. Trotz Kontroversen beim Afrika-Cup und dem plötzlichen Rücktritt von Erfolgstrainer Regragui gilt die Mannschaft als Top-Favorit in Gruppe C. Kann Marokko den Höhenflug fortsetzen?

Vor vier Jahren schrieb Marokko mit dem Einzug ins Halbfinale der Fußball -WM in Katar als erste afrikanische Mannschaft Sensationsgeschichte. Die "Löwen vom Atlas" besiegten Top-Nationen wie Spanien und Portugal und begeisterten Millionen Fans in Afrika und der arabischen Welt.

Dieser Erfolg löste einen Aufschwung aus, der das Team bis in die Nähe der Weltspitze führte. Marokko gewann alle Qualifikationsspiele für die WM 2026, stellte mit 19 Siegen in Folge einen neuen Weltrekord auf und kletterte auf Rang acht der FIFA-Weltrangliste - vor traditionsreiche Fußballnationen wie den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Der Afrika-Cup im eigenen Land sollte den Höhenflug weiter befeuern, endete jedoch in einem Skandal.

Nach einer Finalniederlage gegen Senegal wurde Marokko der Titel zwei Monate später zugesprochen, weil Senegalesen den Platz nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung verlassen hatten. Erfolgstrainer Walid Regragui trat kurz zuvor zurück, erklärte, er sei ausgelaugt und das Team brauche neuen Schwung. Nur 100 Tage vor WM-Beginn übernahm Mohamed Ouahbi, der die U20-Auswahl im Herbst 2025 sensationell zum WM-Titel geführt hatte, das Amt. Unterstützt wird der in Belgien aufgewachsene Ouahbi vom beim LASK tätigen Joao Sacramento.

Marokko startet am 13. Juni gegen Rekordweltmeister Brasilien in die WM, weitere Gruppengegner sind Schottland und Haiti. Das Team um Stars wie Achraf Hakimi und Brahim Diaz, deren Marktwert auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt wird, gilt als Favorit für das Achtelfinale. Doch das ist nur ein Schritt, das langfristige Ziel ist, im Weltfußball dauerhaft eine Größe zu werden.

Torhüter Yassine Bonou sagte selbstbewusst: "Bei der WM 2026 wird Marokko erneut seine Spuren hinterlassen.

" Experten wie Pascal Züberbühler von der FIFA bescheinigen Marokko einen "Riesenjob" in den letzten Jahren, ein herausragendes Nachwuchszentrum und kontinuierliche Investitionen. Gleichzeitig wachse der Druck, die Leistungen der letzten WM zu bestätigen. Die Mannschaft steht vor der Bewährungsprobe, ob sie den Schwung von 2022 in Nordamerika fortsetzen kann und sich endgültig als globale Fußballmacht etablieren





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