Marokko als Geheimfavorit: Nach dem WM-Halbfinale in Katar steht die Zukunft der Nordafrikaner im Fokus

Marokko steht als Geheimfavorit für die kommende Weltmeisterschaft 2030. Nach dem Erfolg in Katar, wo die Nordafrikaner zum ersten Mal in der Geschichte Afrikas in die WM-Endrunde einzogen, wird die Mannschaft von Mohamed Ouahbi erwartet, die Erwartungen in dem 38-Millionen-Einwohner-Staat zu erfüllen. Der Erfolg von Marokko in Katar hat die Erwartungen in dem 38-Millionen-Einwohner-Staat enorm gesteigert.

Vier Jahre nach dem sensationellen Halbfinale in Katar, bei dem Marokko zum ersten Mal in der Geschichte Afrikas in die WM-Endrunde einzog, stehen die Nordafrikaner wieder als Geheimfavoriten.

Mohamed Ouahbi, der neue Trainer, tritt ein schweres Erbe an. Sein Vorgänger Walid Regragui führte Marokko 2022 als erste afrikanische Nation in ein WM-Halbfinale und sorgte für den Sieg beim Afrika Cup. Regragui ist damit der erfolgreichste Trainer der Geschichte der 'Löwen vom Atlas'. Trotz des Erfolgs ist der Trainerwechsel drei Monate vor dem WM-Auftakt notwendig geworden.

Ouahbi, der mit Marokko überraschend bei der U20-Weltmeisterschaft 2025 triumphierte, bringt WM-Erfahrung mit. Achraf Hakimi, Kapitän der Nationalmannschaft, postete auf Instagram: 'Träume groß. Arbeite hart'. Dieser Mantra hat sich vier Jahre später ausgezahlt.

Mit Paris Saint-Germain sammelte Marokkos Kapitän fleißig Titel. Der Erfolg auf Klub- und Länderebene soll nun fortgesetzt werden. Der einstige Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, bekannt für seine brachiale Geschwindigkeit und seinen unermüdlichen Offensivdrang, ist der neue Hoffnungsträger. Der Erfolg von Marokko in Katar, als sie zum ersten Mal in der Geschichte Afrikas in die WM-Endrunde einzog, hat die Erwartungen in dem 38-Millionen-Einwohner-Staat enorm gesteigert.

Neben dem schillernden Duo aus Hakimi und Real Madrids Brahim Diaz, tummeln sich auch bekannte Bundesliga-Gesichter wie Stuttgarts Bilal El Khannouss oder der Ex-Münchener Noussair Mazraoui im Aufgebot. Der Verband zielt seit geraumer Zeit darauf ab, Talente marokkanischer Herkunft, die in Europa geboren wurden, zu überzeugen, für Marokko aufzulaufen. So haben viele Spieler europäische Topausbildungen genossen und agieren taktisch auf Spitzenniveau





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