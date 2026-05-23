Markus Zeitlinger: Kürzungen des Budgets für Universitäten bedeuten katastrophale Auswirkungen auf Forschung, Ausbildung und Patientenversorgung

Markus Zeitlinger, klinischer Pharmakologe an der Medizinischen Universität Wien, sieht die geplanten Kürzungen des Budgets für Österreichs Universitäten kritisch und ruft zur Teilnahme an einer Großdemonstration auf. Er betont, dass die Bevölkerung die größte Verliererin dieser Kürzungen sein wird, da die Wartezeiten auf Behandlungen, die nur in den Universitätskliniken angeboten werden können, sich verlängern werden. Zeitlinger sieht das Budget als faktisch und betont, dass die Universitäten keine ausreichenden Rücklagen haben, um die Kürzungen abfangen zu können.

Die größte Verliererin der geplanten Kürzungen des Budget s für Österreichs Universitäten ist die Bevölkerung, sagt Markus Zeitlinger, klinischer Pharmakologe an der Medizinischen Universität Wien. Er ruft zur Teilnahme an einer Großdemonstration auf, da die Wartezeiten auf jene Behandlungen, die nur in den Universitätskliniken angeboten werden können, sich mit der Kürzung massig verlängern werden.

Das von der Bundesregierung veranschlagte Budget wird irreversiblen Schaden verursachen, sagt Zeitlinger, Leiter der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien bzw. am AKH. Die Presse: Die Österreichische Universitätskonferenz (uniko) geht für die Jahre 2028 bis 2030 von einem Finanzierungsbedarf von 18 Milliarden Euro aus. Laut den durchgesickerten Zahlen aus dem Wissenschaftsministerium sind aber 15,5 Milliarden budgetiert, statt den von den 22 öffentlichen Universitäten geforderten zumindest 16,5 Milliarden Euro.

Welche Auswirkungen werden diese Kürzungen haben – etwa für die Med-Uni Wien, also für das AKH? Markus Zeitlinger: Man kann die Auswirkungen nur mit einem Wort beschreiben: katastrophal. Und zwar akut im Rahmen der Patientenversorgung und nachhaltig im Rahmen von Forschung und Ausbildung. Das AKH ist aktuell wieder unter die 20 besten Spitäler weltweit gewählt worden.

Was viele vermutlich nicht wissen: Die Medizinische Universität Wien gibt 90 Prozent ihres Budgets für ihr Personal aus, und sämtliche Ärzte des AKH werden von der Medizinischen Universität Wien bezahlt. Durch die geplanten Budgetkürzungen würden daher 250 Ärztinnen und Ärzte allein im AKH eingespart werden, das entspricht jeder siebenten Stelle. Die Wartezeiten auf jene Behandlungen, die nur in den Universitätskliniken angeboten werden können, werden sich damit massiv verlängern. Ich gehe bei bestimmten Eingriffen von einer Verdoppelung aus.

International kompetitive klinische Forschung wird kaum mehr möglich sein, was parallel dazu den Zugang zu den innovativsten Therapien erschweren wird. Der nachhaltige Schaden liegt natürlich auch darin, dass auch weniger Zeit für Ausbildung der nächsten Generation von Medizinerinnen und Medizinern zur Verfügung steht, und kann gar nicht überschätzt werden. Dass unter diesen Bedingungen der Spitzenplatz des AKH nicht behauptet werden kann, muss eigentlich jedem klar sein.

Es hat Jahrzehnte gedauert, diese Position auszubauen, das von der Bundesregierung veranschlagte Budget wird irreversiblen Schaden verursachen. Wie kann die Kürzung von einer Milliarde Euro für einen Zeitraum von drei Jahren so einen Schaden anrichten? Es geht nur rechnerisch um nur eine Milliarde, wir müssen von den geforderten 18 Milliarden wegrechnen, die aufgrund der Inflationsanpassung und anderer Mechanismen nötig gewesen wären. Dann sind wir bei 2,5 Milliarden Euro, und das entspricht nun einmal 14 Prozent weniger Budget.

Die Universitäten haben keine ausreichenden Rücklagen, um so etwas abfangen zu können, und dürfen auch keine Schulden machen, somit schlägt so ein Einschnitt unmittelbar durch





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Kurzsichtige Kürzungen des Uni-BudgetsElisabeth Hofer (geb. 1992 in Linz) ist Redakteurin der „Presse“-Innenpolitik und Chefin vom Dienst der „Presse am Sonntag“.Sie studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Journalismus. Nach mehreren Praktika (u.a. beim Liechtensteinischen Fernsehen, dem Böhlau-Verlag und dem ORF) arbeitete sie von 2017 bis 2023 für den „Kurier“.

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