Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner künden den Austrian Venture & Growth Fund of Funds an. Mit 500 Mio. Euro soll das Wachstum heimischer Tech-Unternehmen bis 2035 massiv gefördert werden.

Die österreichische Bundesregierung hat unter der Federführung von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) ein neues finanzpolitisches Instrument zur Stärkung der heimischen Innovationslandschaft vorgestellt. Anstelle direkter staatlicher Zuschüsse konzentriert sich die Initiative auf die Beteiligung an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds. Dieses strategische Vorgehen zielt darauf ab, insgesamt 500 Millionen Euro an Kapital für Start-ups, Scale-ups und Spin-offs im Inland zu mobilisieren. Die offizielle Bekanntgabe dieser Maßnahme erfolgte am Samstag durch das Wirtschaftsministerium, das betont, dass die öffentlichen Mittel aus Rückflüssen bereits bestehender Eigenkapitalinitiativen stammen und somit das laufende Bundesbudget nicht belasten.

Start des Fonds im Jahr 2027 durch aws

Der sogenannte Austrian Venture & Growth Fund of Funds ist geplant für das Startjahr 2027. Um den operativen Umgang mit diesen umfangreichen Finanzmitteln sicherzustellen, wird die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) das Fondsmanagement in der kommenden Woche öffentlich ausschreiben. Diese strukturelle Einbindung der aws gewährleistet eine fachgerechte Steuerung der Investitionen. Das Ziel ist es, internationale Standards im Venture-Capital-Sektor zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich zu festigen. Die Ressourcen stammen aus bereits getätigten staatlichen Initiativen, wodurch eine zusätzliche Verschuldung des Staates vermieden wird.

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Politische Ziele und Industriestrategie

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betont in einer offiziellen Aussendung, dass diese Maßnahme Österreich international aufschließen lässt und die langfristige Wertschöpfung sowie die Innovationskraft stärkt. Finanzminister Markus Marterbauer verweist darauf, dass damit ein konkretes Vorhaben aus dem Regierungsprogramm umgesetzt wird. Er stellt heraus, dass die öffentlichen Mittel langfristig wieder in den Staatshaushalt zurückfließen sollen. Der Schwerpunkt des Dachfonds liegt auf den Schlüsseltechnologien, die in der Industriestrategie definiert wurden. Der Fonds soll international investieren können, aber gleichzeitig einen starken Impuls für den heimischen Standort setzen, um den Venture-Capital-Anteil am Bruttoinlandsprodukt bis 2035 zu verdreifachen.

Kritik am aktuellen Markt und IV-Unterstützung

Der aktuelle Markt für Finanzierungen neu gegründeter Unternehmen in Österreich wird als relativ klein eingestuft, was dazu führt, dass heimische Start-ups bei größeren Finanzierungsrunden fast ausschließlich auf ausländische Investoren angewiesen sind. Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßte die Umsetzung des Dachfonds entschieden. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer erklärte, dass Österreich über starke Forschung und innovative Technologieunternehmen verfüge, es aber an ausreichend Wachstumskapital fehle. Der neue Fonds adressiere genau diese zentrale Lücke und ermögliche es Unternehmen, von Österreich aus international groß zu werden. Dies entspricht einer langjährigen Empfehlung der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung.

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Unterstützung aus den Bundesländern

Auch auf regionaler Ebene gibt es breite Zustimmung zu den geplanten Maßnahmen. Der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner (ÖVP), sah im Fonds einen erheblichen Rückenwind für junge Betriebe. Er betonte gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP), dass Gründer in Vorarlberg das nötige Kapital finden sollen, um von hier aus international Fuß zu fassen. Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) fügte hinzu, dass damit eine Lücke geschlossen werde, die viele junge Unternehmen in ihrer Wachstumsphase bisher gebremst habe. Diese einhellige politische und wirtschaftliche Rückendeckung unterstreicht die Priorität, die der Regionalkonkurrenzfähigkeit beigemessen wird.

Überprüfung der Standortwirkung bis 2035

Die konkrete Auswirkung des Fonds auf den Wirtschaftsstandort Österreich wird systematisch überprüft. Dabei werden spezifische Kennzahlen im Blick behalten, wie das mobilisierte Kapital privater und institutioneller österreichischer Investoren. Ebenso wird analysiert, wie viel Kapital tatsächlich in österreichische Unternehmen fließt und wie viele Start-ups durch die aws vermittelt werden. Diese Messmethoden dienen dazu, den Erfolg der Strategie bis zum Zieljahr 2035 zu validieren. Durch die Fokussierung auf Schlüsseltechnologien und die Mobilisierung von Privatkapital soll die Infrastruktur für nachhaltiges Wachstum geschaffen werden, ohne die staatlichen Finanzen durch neue Schulden zu belasten.