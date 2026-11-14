Markus Marterbauer: SPÖ-Vizekanzler ab 2027 nach Krebskur

Markus Marterbauer kehrt als Vizekanzler und Parteichef der SPÖ zurück, sobald seine Krebstherapie abgeschlossen ist. Der Minister plant die Budgetsanierung fortzusetzen und will die Partei aus der Krise führen.

Finanzminister Markus Marterbauer sieht sich mit enormen Herausforderungen konfrontiert, sobald er seine neue Rolle als Vizekanzler antreten wird. Er bewertet die aktuelle Lage in Österreich als extrem schwierig und gibt zu, dass der Einstieg in die neuen Aufgaben nicht einfach sein wird. Die Regierung steht vor der Aufgabe, die finanzielle Sanierung des Landes weiter voranzutreiben, während gleichzeitig ein konjunktureller Aufschwung angestrebt wird. Marterbauer betont, dass diese wirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnahmen bereits große Fortschritte erzielt haben und nun ihre volle Wirkung entfalten sollen.

Neue Machtstruktur ab 1. Jänner 2027

Die Übergabe der Amtsgeschäfte ist auf den 1. Jänner 2027 terminiert, was einen klaren zeitlichen Rahmen für die nächste politische Ära der SPÖ setzt. Dies wurde nach der Ankündigung von Andreas Babler im Oktober möglich, der sein Amt als Vizekanzler und Parteivorsitzender niederlegen wird. Marterbauer hatte als Bedingung für die Übernahme der Nachfolge festgelegt, dass dies erst nach seiner vollständigen Genesung von der Krebserkrankung erfolgen darf. Die letzten Chemotherapie-Sitzungen wurden bereits im November abgeschlossen, und die behandelnden Ärzte sind von der Aussicht auf eine vollständige Heilung überzeugt. Bis zu diesem Zeitpunkt führen Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher die Sozialdemokraten interimistisch.

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Politische Strategie und gesellschaftliche Mission

Markus Marterbauer verknüpft seine wirtschaftspolitischen Ziele mit einer klaren gesellschaftlichen Mission, die den Kampf gegen extreme politische Strömungen in den Mittelpunkt stellt. Er argumentiert, dass die Senkung der hohen Inflation nicht nur wirtschaftlich notwendig ist, sondern auch dazu beiträgt, gesellschaftliche Spannungen zu reduzieren. Marterbauer sieht darin eine zentrale Aufgabe, um zu verhindern, dass Rechtsextremismus in der Gesellschaft weiter an Boden gewinnt und potenziell in die Regierung gelangt. Diese Positionierung definiert seine Rolle als Frontmann der SPÖ und als künftiger Vizekanzler neu, indem er ökonomische Stabilität direkt mit demokratischer Sicherheit verbindet.

Ungelöste Konflikte mit der Koalitionspartner ÖVP

Die Zusammenarbeit in der aktuellen Regierungskoalition wird voraussichtlich von erheblichen Spannungen geprägt sein, insbesondere im Verhältnis zur ÖVP. Erste Reibungspunkte sind bereits sichtbar, da die Interessen der beiden Regierungspartner oft divergieren. Marterbauer muss diese Diskrepanzen managen, während er gleichzeitig die Budgetsanierung vorantreibt, die von Teilen der Wirtschaft und Industrie skeptisch betrachtet wird. Die Politik der Bundesregierung stößt bei Vertretern aus der Wirtschaft und Industrie auf Widerstand, da die Maßnahmen als belastend empfunden werden. Der Finanzminister steht daher vor der Herausforderung, die Koalition zusammenzuhalten, ohne seine wirtschaftlichen Prinzipien aufzugeben.

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Historischer Niedergang und Aufholjagen der SPÖ

Die SPÖ befindet sich in einer historischen Tiefphase, die weit von den einst dominierenden Wahlergebnissen entfernt ist. Im Vergleich zu den 2000er-Jahren, als die Partei bis zu 35 Prozent der Stimmen erringen konnte, zeigt sich ein deutlicher Schrumpfungsprozess. Selbst in den 2010er-Jahren waren noch Werte bis zu 27 Prozent möglich. In den letzten Jahren sank die Unterstützung unter den Parteispitzen Pamela Rendi-Wagner und Andreas Babler auf historische Tiefstwerte von 21 Prozent. Aktuelle Trendumfragen der Austria Presse Agentur zeigen sogar nur noch 14 Prozent Unterstützung für die Sozialdemokraten, was nur knapp vor den Grünen liegt, die bei 12,5 Prozent notieren. Der Verlust von rund 500.000 Wählern seit der Übernahme von Babler im Sommer 2023 verdeutlicht das Ausmaß des Vertrauensverlusts.

Wahrscheinliche Wiederwahl und politische Zukunft

Obwohl Markus Marterbauer offiziell noch Finanzminister ist, gilt er in den Umfragen als der populärste Politiker Österreichs. Studien von Unique Research zeigen, dass er mehr positive als negative Resonanz bei der Bevölkerung erfährt. Eine Analyse des Meinungsforschers Peter Hajek weist darauf hin, dass die SPÖ unter seiner Führung aktuell bei 17 Prozent liegen würde, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber den 25 Prozent im Sommer entspricht, als Babler noch als Kandidat im Raum stand. Die meisten erfahrenen Genossen innerhalb der Partei sind sich einig, dass Marterbauer nicht nur Vizekanzler, sondern auch Parteivorsitzender werden wird. Es wird als strategisch notwendig erachtet, diese Ämter in einer Person zu bündeln, um die zerstrittene Partei wieder zu vereinen und ihre Zukunft zu sichern.