Markus Marterbauer sorgt im Koalitionsstreit um EU-Steuer für neue Konflikte

Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer droht mit Zugeständnissen im EU-Budget. Die ÖVP reagiert scharf mit Vorwürfen der Arbeitsplatzzerstörung, während die SPÖ konstruktive Debatten fordert.

Der politische Wirbel um die Finanzierung der Europäischen Union hat sich in Österreich erheblich zugespitzt. Der SPÖ -Finanzminister Markus Marterbauer hat in einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin Politico Signalwarte gesendet, die eine Einlenkung Österreichs beim EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 in Aussicht stellen. Diese Äußerungen haben innerhalb der bestehenden Koalition zu einer erneuten und deutlichen Krise geführt, die sich auf die Verhandlungsstrategien der Republik auswirkt.

Markus Marterbauer signalisiert Zugeständnisse bei Steuern

Markus Marterbauer hat nicht nur im Interview mit Politico, sondern auch in einem Beitrag im Kurier explizit dargelegt, dass er zusätzliche EU-Unternehmenssteuern für problematisch hält. Er begründete diese Haltung damit, dass die arbeitende Bevölkerung keine weiteren finanziellen Belastungen für ihre Betriebe akzeptieren würde. Stattdessen befürchte man, dass solche Maßnahmen die Sicherung der eigenen Arbeitsplätze gefährden könnten. Diese Positionierung steht im direkten Widerspruch zu anderen Stimmen in der Koalition und verschärft den internen Dissens.

Also read Marterbauer fordert neue EU-Konzernsteuern und spart bei Budget

ÖVP kritisiert Markus Marterbauer als Zerstörer von Arbeitsplätzen

Die Opposition, vertreten durch die ÖVP, reagiert äußerst empört auf die Statements des Finanzministers. Kurt Hackl, der Klubobmann der VPÖ, führt schwere Geschütze auf und bezeichnet Markus Marterbauer offen als Zerstörer von Arbeitsplätzen und Betrieben. In einer Zeit, in der Europa verzweifelt um seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit kämpft, seien neue Steuern und zusätzlicher bürokratischer Aufwand völlig fehl am Platz. Kurt Hackl warnt davor, dass der Vorstoß des Finanzministers brandgefährlich für die österreichische Wirtschaft ist.

Kurt Hackl unterstreicht dabei die besondere Verwundbarkeit des Bundeslandes Niederösterreich. Da jeder zweite im Bundesland erwirtschaftete Euro am Export hängt, würde die Einführung zusätzlicher EU-Abgaben das Land unmittelbar treffen. Die Kritik von Kurt Hackl zielt nicht nur auf die nationale Ebene, sondern hat eine starke internationale Dimension. Er wirft Markus Marterbauer vor, indirekt Donald Trump und Xi Jinping Schützenhilfe zu leisten, da diese beide mit ganzer Kraft am wirtschaftlichen Niedergang Europas arbeiten. Stattdessen fordert Kurt Hackl einen Kurswechsel hin zu mehr Hausverstand und einem Einsatz des Sparstiftes im System, statt neuer Abgaben.

Advertisement

SPÖ verlangt konstruktive Beteiligung an der Debatte

Die SPÖ lässt die heftigen Angriffe aus dem Hause der ÖVP nicht ohne Gegenwehr. SPÖ-Europasprecherin Pia Maria Wieninger hat sich entschieden in die Defensive geschlagen und fordert die ÖVP auf, sich konstruktiv an der Debatte über neue EU-Einnahmen zu beteiligen. Pia Maria Wieninger betont dabei klar, dass ein einfaches Nein zu allen Vorschlägen kein politisches Konzept darstelle. Sie wirft der Volkspartei vor, dass diese nur dann besonders eifrig werde, wenn es darum gehe, die Interessen großer Konzerne zu schützen. Europa müsse stattdessen in Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Sicherheit und Klimaschutz investieren.

Pia Maria Wieninger argumentiert zudem, dass neue EU-Eigenmittel dazu beitragen könnten, den Beitrag Österreichs zum EU-Haushalt stabil zu halten. Um ihre Position zu untermauern, verweist sie auf die Vergangenheit und erinnert daran, dass sich auch der frühere ÖVP-EU-Kommissar Johannes Hahn für neue europäische Eigenmittel eingesetzt habe. Pia Maria Wieninger fasst die Haltung ihrer Partei zusammen: Wer ein handlungsfähiges Europa wolle, müsse auch bereit sein, über dessen Finanzierung zu sprechen. Dieser Konflikt zwischen SPÖ und ÖVP zeigt erneut die Fragilität der Koalition in schwierigen haushaltspolitischen Fragen.