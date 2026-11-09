Finanzminister Markus Marterbauer verspricht Einhaltung der EU-Defizitgrenze bis 2028. Fiskalrat und IHS mahnen fünf Milliarden Euro Nachbesserung an.

Finanzminister Markus Marterbauer beteuert, dass Österreich den Kurs zur Beendigung des EU-Defizitverfahrens bis 2028 einhält. Die österreich ische Regierung strebt an, die jährliche Neuverschuldung wieder unter die marokkanische Marke von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu drücken. Dies steht im direkten Gegensatz zu den warnenden Prognosen namhafter Wirtschaftsinstanzen, die weitere massive Einsparungen vorhersagen.

Aktueller Stand der EU-Überwachung

Seit dem Jahr 2025 läuft gegen Österreich ein formelles Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits. Die jährliche Neuverschuldung liegt aktuell deutlich über der von der Europäischen Union erlaubten Obergrenze. Im Jahr 2025 belief sich das Defizit noch auf 4,1 Prozent des BIP. Um das Verfahren erfolgreich abzuschließen, hat sich Österreich verpflichtet, die Neuverschuldung bis 2028 wieder unter die Drei-Prozent-Grenze zu senken.

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Die politische Motivation hinter der aktuellen Haushaltsplanung ist komplex. Während die ÖVP/Grüne-Regierung im Jahr 2022 einen Antiteuerungsbonus von insgesamt 500 Euro pro Erwachsenem auszahlte, setzt die aktuelle Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos auf Steuer- und Sparpakete für die Jahre 2025 und 2026. Die nächste Nationalratswahl findet im Jahr 2029 statt. Politiker neigen dazu, kurzfristige Maßnahmen zu bevorzugen, wenn sie Wählerstimmen sammeln, während langfristige fiskalische Konsolidierung oft als politisches Risiko betrachtet wird.

Positionen von Minister und Instituten

Markus Marterbauer bestätigte im Budgetausschuss des Parlaments, dass man bei der Budgetsanierung auf Kurs sei. Er räumte ein, dass im Herbst eine Novelle zum Budget für 2028 fällig werde. Dann werde man prüfen, ob weitere Konsolidierungsmaßnahmen nötig sind. Das Finanzministerium gehe derzeit nicht davon aus, dass zusätzliche Schritte erforderlich sind, wie Minister Marterbauer gegenüber FPÖ-Mandatar Hubert Fuchs erklärte. Seine Hoffnung stützt sich auf bessere Zinsentwicklungen, eine stärkere Konjunktur und Einsparungen der Länder.

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Dem stehen die nüchternen Berechnungen der Experten gegenüber. Bernhard Grossmann, Leiter des Büros des Fiskalrats, bezeichnet das Prinzip Hoffnung als kein fiskalisches Nachhaltigkeitsprinzip. Er warnt, dass eine Hochkonjunktur mit drei Prozent realem Wachstum ausgeschlossen sei. Der Fiskalrat hält die bisherigen Maßnahmen des Finanzministeriums für unzureichend. Um das Ziel von weniger als drei Prozent Neuverschuldung im Jahr 2028 zu erreichen, seien weitere Spar- und Steuermaßnahmen im Umfang von etwa 5,7 Milliarden Euro notwendig.

Prognosen des IHS und des Parlaments

Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) ist skeptisch. Im Juni prognostizierte das IHS unter den jetzigen Bedingungen ein Budgetdefizit von 3,2 oder 3,3 Prozent des BIP für das Jahr 2028. IHS-Chef Holger Bonin wies auf Unsicherheiten durch geopolitische Krisen und mögliche höhere Defizite der Länder hin. Das Institut geht von einem Sparbedarf von unter fünf Milliarden Euro aus, was die Diskrepanz zur offiziellen Linie des Finanzministeriums verdeutlicht. Die Zahlen zeigen, dass das Drei-Prozent-Ziel aktuell nicht erreichbar scheint.

Der Budgetdienst des Parlaments hält sich bewusst von spekulativen Prognosen fern, da es sich nicht um ein Prognoseinstitut handelt. Kristina Fuchs, die Leiterin des Budgetdiensts, bestätigte jedoch, dass sich das Drei-Prozent-Ziel 2028 nach dem derzeitigen Stand nicht ausmachen wird. In einem aktuellen Bericht schreibt der Budgetdienst unmissverständlich, dass für die Rückführung des Maastricht-Defizits weitere Konsolidierungsschritte erforderlich sind. Diese Einschätzung unterstreicht die Kritik an der aktuellen Planung.

Politische Konsequenzen und Ausblick

Die Entscheidung über notwendige Nachbesserungen fällt erst im Herbst 2027. Dann muss das Budget für 2028 an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung angepasst werden. Das Doppelbudget 2027/2028 wurde bereits im Juli dieses Jahres vom Nationalrat beschlossen. Markus Marterbauer wird sich zwei Jahre vor der Nationalratswahl, deren spätmöglicher Termin der Herbst 2029 ist, hüten, ein Steuern- oder Sparpaket anzusprechen. Es ist absehbar, dass die Regierung die Peinlichkeit in Kauf nimmt, dass die EU das Defizitverfahren verlängert, anstatt unpopuläre Maßnahmen frühzeitig einzuleiten.