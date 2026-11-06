Markus Marterbauer gewinnt an Beliebtheit, Andreas Babler bleibt unbeliebtester Politiker

Das traditionelle Polit-Barometer zeigt klare Trends: Markus Marterbauer steigt auf, Andreas Babler bleibt mit 52 Prozent Ablehnung auf dem letzten Platz.

Das traditionelle Polit-Barometer hat im aktuellen Durchlauf die politischen Gefälligkeitswerte in Österreich neu sortiert. Die Berechnung der Beliebtheitsgrade erfolgt basierend auf den Antworten der Befragten, wobei positive Nennungen als stärkeres Wahlmotiv gewichtet werden. Im aktuellen Ranking führt der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die Liste an. Direkt hinter ihm platziert sich der künftige Vizekanzler Markus Marterbauer.

Markus Marterbauer erreicht einzigen positiven Saldo

Markus Marterbauer hat sich im Vergleich zur letzten Erhebungswelle deutlich verbessert. Sein Wert stieg um elf Saldopunkte an. Er ist der einzige der abgefragten Spitzenpolitiker, der einen positiven Saldo aufweist. Diese Entwicklung hebt ihn von seinen politischen Gegnern ab. Die Werte, die er erreicht hat, bleiben für den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler unerreichbar.

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Andreas Babler mit desaströsen Umfrageergebnissen

Andreas Babler gilt weiterhin als der unbeliebteste Politiker Österreichs. In den vergangenen vierzehn Tagen fiel er mehr als jedem zweiten Befragten negativ auf. Mit fünfundfünfzig Prozent steht die Ablehnung bei einem sehr hohen Niveau. Kein anderer heimischer Spitzenpolitiker hat derart niedrige Werte erreicht. Die beiden ebenfalls polarisierenden Chefs von Neos und FPÖ erfahren deutlich geringere Ablehnung. Beate Meinl-Reisinger fiel in vierundvierzig Prozent der Befragten schlecht auf. Bei Herbert Kickl liegen die Ablehnungswerte bei vierzig Prozent.

Herbert Kickl führt mit positiver Unterstützung

Herbert Kickl hat auf der anderen Seite eine starke Basis an Unterstützern. Neunundzwanzig Prozent der Befragten stehen hinter ihm. Das Polit-Barometer wird traditionell nach den Positiv-Nennungen gewichtet. Diese positiven Werte gelten als aussagekräftigster Indikator für ein potenzielles Wahlmotiv. Die Differenz zwischen Ablehnung und Unterstützung ist bei Kickl weniger dramatisch als bei seinen Gegnern.

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Michaela Schmidt und Philip Kucher im unteren Mittelfeld

Im Keller des Rankings findet sich Michaela Schmidt. Sie ist als linke Hand von Andreas Babler bekannt. Ihre Arbeit konnte in der aktuellen Erhebung lediglich acht Prozent der Österreicher überzeugen. Fünfzehn Prozent hatten starke Vorbehalte gegen ihr Wirken. Die ehemalige AK-Abteilungsleiterin soll mit ihrem Chef abgelöst werden. Beide gelten für die SPÖ als massive Belastung. Philip Kucher steigt neu in das Ranking ein. Er landet auf demselben Niveau wie seine Kollegin Eva-Maria Holzleitner.

SPÖ erreicht neuen historischen Tiefststand in Umfragen

Die Situation der SPÖ hat sich weiter verschärft. Im aktuellen APA-Wahltrend kommen die Roten nur noch auf vierzehn Komma eins Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von sieben Prozentpunkten. Die Zahl ist sogar noch niedriger als beim historisch schlechtesten Wahlergebnis von 2024. Wieder im Mittelfeld zu landen, wäre für die SPÖ in ihrer gegenwärtigen Verfassung schon als Erfolg zu verbuchen. Meinungsforscher Peter Hajek bestätigt diese Einschätzung. Die politischen Trends deuten auf eine fortschreitende Verschiebung der Wählergunst hin.