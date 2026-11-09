Markus Marterbauer blockiert Abschaffung der Flugabgabe

Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer lehnt die Streichung der Flugabgabe ab. Die Einnahmen in Höhe von 190 Millionen Euro seien für das Budget unverzichtbar, obwohl Landeshauptleute und die Wirtschaftskammer eine Kürzung fordern.

Finanzminister Markus Marterbauer hat die Forderungen nach der vollständigen Streichung der österreichischen Flugabgabe mit nachdrücklicher Begründung zurückgewiesen. Im Rahmen eines Pressegesprächs am Rande der Ratssitzung der EU-Finanzminister in Brüssel betonte der SPÖ-Politiker, dass der Staat auf die durch die Abgabe generierten Einnahmen in Höhe von 190 Millionen Euro nicht verzichten könne. Er verwies dabei darauf, dass im aktuellen Haushaltsplan keinerlei finanzieller Spielraum für derartige Einsparungen existiere, die das Budget aus der Balance bringen würden.

Budgetäres Veto des Finanzministers

Markus Marterbauer erklärte deutlich, dass ein Verzicht auf diese spezifischen Staatseinnahmen aus budgetärer Sicht undenkbar sei. Zwar stehen im Haushalt derzeit insgesamt 30 Millionen Euro für die Sicherung von Standorten bereit, doch diese Summe reiche bei weitem nicht aus, um den Ausfall der Flugabgabe zu kompensieren. Für eine vollständige Gegenfinanzierung wäre ein umfassendes Konzept notwendig, das derzeit nicht vorliegt. Der Minister hob hervor, dass Einsparpotenziale in anderen Bereichen durchaus existierten, im Bereich der Flugabgabe jedoch die Handlungsfähigkeit des Staates gefährdet wäre.

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Markus Marterbauer zeigte sich jedoch offen für differenziertere Ansätze im Steuerrecht. Er äußerte den Gedanken, Privatjets künftig höher zu besteuern, um so potenzielle neue Einnahmequellen zu erschließen. Auch eine Erhöhung der Abgabe für Business- und First-Class-Tickets erschien dem Finanzminister als gut argumentierbare Option. Er führte aus, dass Manager bei ihren Flügen kaum auf zusätzliche Kosten in Höhe von 30, 40 oder 50 Euro pro Flug achten würden. Im Gegensatz dazu müssten Familien im Sommerurlaub stärker vor finanziellen Mehrbelastungen geschützt werden, was eine pauschale Abschaffung der Abgabe untragbar mache.

Politischer Konflikt um Steuergerechtigkeit

Die Ablehnung durch die Bundesregierung steht im deutlichen Widerspruch zu den jüngsten Beschlüssen der Landespolitik. Erst am vergangenen Freitag hatten sich die neun Landeshauptleute auf der Landeshauptleutekonferenz im Vorarlberger Mellau einhellig dafür ausgesprochen, die Flugabgabe ersatzlos abzuschaffen. Markus Marterbauer kritisierte diese Haltung scharf und sah es kritisch an, wenn andere Gebietskörperschaften fordern, auf Staatseinnahmen zu verzichten, während gleichzeitig die Konsolidierung des Bundesbudgets gefordert wird. Er lehnte die Vorstellung ab, lokale Interessen ohne Rücksicht auf die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Staates durchzusetzen.

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Die politische Landschaft zeigt sich in dieser Frage gespalten. Bundeskanzler Christian Stocker hatte sich jüngst noch gesprächsbereit für eine mögliche Streichung gezeigt und deutete auf Notwendigkeiten der Standortförderung hin. Markus Marterbauer hingegen stand auf dem Standpunkt der haushalterischen Disziplin. Für ihn ist die Flugabgabe ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Einnahmeseite, dessen Wegfall die Finanzplanung des Landes massiv destabilisieren würde. Seine Position basiert auf der Priorisierung der staatlichen Handlungsfähigkeit gegenüber den drängenden Forderungen der Länder.

Wirtschaft und Opposition fordern sofortige Kürzung

Die Reaktion aus Wirtschaft und Opposition auf die klare Absage von Markus Marterbauer fiel kritisch aus. Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, monierte den als inkonsistent empfundenen Umgang der Regierung mit Steuern. Er verwies darauf, dass ungeplante Nachzahlungen an das Arbeitsmarktservice (AMS) in Höhe von 135 Millionen Euro vom Finanzminister zuvor noch als nicht dramatisch eingestuft worden waren. Im Vergleich dazu sei der Verzicht auf die 190 Millionen Euro der Flugabgabe plötzlich ein finanzielles Desaster, was die Argumentation des Ministers untergrabe.

Zudem warnte Jochen Danninger davor, dass zusätzliche Abgaben die Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrt- und Tourismusstandorts Österreich beeinträchtigen. Die Abschaffung der Flugabgabe werde als wichtiges Signal für die Wirtschaft gewertet. Ähnliche Argumente führte Kurt Hackl, Klubobmann der ÖVP Niederösterreich, an. Er bezweifelte die klimapolitische Wirksamkeit der Abgabe und warnte vor einer Verlagerung der Passagierströme und der Wertschöpfung in die benachbarte Slowakei oder nach Tschechien. Dort existiere keine derartige Abgabe, was dazu führe, dass Niederösterreich Arbeitsplätze verliere, ohne dass für das Klima etwas gewonnen werde. Daher forderte er ebenfalls die ersatzlose Streichung der Gebühr.

Europäische Steuerinitiativen des Ministers

Neben der kontroversen Debatte über die Inlandsabgabe kündigte Markus Marterbauer auf europäischer Ebene weitere Schritte zur Stärkung der Steuereinnahmen an. Er erklärte, sich für die Ausweitung des Reverse-Charge-Mechanismus auf den Immobilienmarkt einzusetzen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, eine bestehende rechtliche Lücke zu schließen, die derzeit noch Möglichkeiten für Steuerbetrug bietet. Durch die Erweiterung dieses Mechanismus soll verhindert werden, dass Betrugsruinen im Immobilienbereich Tür und Tor geöffnet bleiben.

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Die Doppelstrategie des Finanzministers zeigt eine klare Priorisierung: Während er im Inland bei Einnahmequellen wie der Flugabgabe strikt an den Haushaltsgrenzen festhält, treibt er auf EU-Ebene Reformen voran, um die Steuerbasis zu erweitern und Betrugslücken zu schließen. Beide Maßnahmen dienen dem gemeinsamen Ziel der Konsolidierung des Staatsbudgets. Markus Marterbauer wird seine Position im weiteren Verlaufe der EU-Ratsberatungen weiterhin vertreten und die Bedeutung eines soliden Finanzhaushalts für die Zukunftsfähigkeit Österreichs betonen.