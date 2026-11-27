Markus Marterbauer führt den APA/OGM Vertrauensindex an, während Andreas Babler als SPÖ-Chef einminus 49 Punkte verliert. Van der Bellen gewinnt weiter an Zustimmung.

Markus Marterbauer startet mit einem deutlichen Vorsprung in seine bevorstehende Rolle als Vizekanzler. Der SPÖ-Funktionär, der die Aufgabe im Jänner antreten soll, bleibt laut dem aktuellen APA/OGM -Vertrauensindex der mit Abstand beliebteste Politiker der Bundesregierung. Obwohl sein Wert im Vergleich zur Erhebung im Juli um zwei Punkte gesunken ist, hält er mit einem positiven Saldo von plus neun Punkten die Spitze in der Regierungsliste. Diese stabilen Werte verschaffen ihm ein hohes Maß an politischer Legitimität und Vertrauen für das kommende Amt.

Vertrauensindex führt Van der Bellen und Bures

Die absolute Spitze des Rankings nimmt weiterhin Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. Das Staatsoberhaupt konnte im neuen Index drei Punkte hinzugewinnen und erreicht nun einen Vertrauenssaldo von plus 26. Vor Marterbauer platziert sich auch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) mit einem Wert von plus neunzehn Punkten. Damit endet die Reihe der Politiker, die insgesamt mehr Vertrauen als Misstrauen ernten. Die Basis der Umfrage bilden 1.036 repräsentativ ausgewählte wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 23. bis 25. November mit einer maximalen Schwankungsbreite von drei Prozent in beide Richtungen.

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ÖVP-Team und Koalitionsklubs im Vergleich

Im ÖVP-Regierungsteam führt Staatssekretärin im Finanzressort Barbara Eibinger-Miedl die Liste an. Sie erzielt einen Wert von minus zwei Punkten und liegt damit nur einen Punkt hinter der geschäftsführenden SPÖ-Vorsitzenden und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Bei Eibinger-Miedl haben jedoch nur insgesamt 32 Prozent der Befragten eine Meinung, was auf eine wenig polarisierende Amtsführung oder geringere Bekanntheit hindeutet. Die beste Ministerin der ÖVP ist Claudia Bauer mit minus neun Punkten. Im Gegensatz dazu haben zu ihr 75 Prozent der Befragten eine Meinung, was ihre hohe politische Sichtbarkeit unterstreicht. Die Noten der Koalitionsklubs liegen sehr eng beieinander und deuten auf harmonische Verhältnisse hin.

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Parteichefs verlieren deutlich an Zustimmung

Trist verläuft die Lage für die Vorsitzenden der Parlamentsparteien. Christian Stocker hat zwar keinen Kanzlerbonus, seine minus fünfzehn Punkte sind jedoch der beste Wert unter den Parteichefs. Dennoch hat der VP-Obmann seit Juli fünf Vertrauenspunkte verloren. Die Grüne-Bundessprecherin Leonore Gewessler gewinnt etwas hinzu und liegt mit minus einundzwanzig Punkten nun vor der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die weiter einbüßt. Ihr Wert sinkt diesmal um vier Punkte auf minus vierundzwanzig. Zum Vergleich: Bei Regierungseintritt ihrer Partei lag sie noch bei plus vier Punkten. Herbert Kickl von der FPÖ liegt mit minus vierunddreißig Punkten weit abgeschlagen, steigert sich jedoch leicht. Die Demontage durch die eigene Partei traf SPÖ-Chef Andreas Babler am härtesten.

Andreas Babler erreicht historischen Tiefpunkt

Niemand verliert stärker als Andreas Babler, der ganze vierzehn Punkte auf minus neunundvierzig einbüßt. Damit löst er den NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn, der bei minus achtunddreißig Punkten liegt, als Schlusslicht des Rankings ab. Laut Johannes Klotz von OGM ist es das erste Mal, dass ein SPÖ-Vorsitzender im Vertrauensindex den letzten Platz belegt. Auch Justizministerin Anna Sporrer hat in den letzten Wochen schlecht gelaufen. Sie verliert die zweitmeisten Punkte mit sechs Einbußen und hat nunmehr einen Saldo von minus zehn Punkten erreicht. Diese Ergebnisse spiegeln die aktuelle politische Stimmungslage und die hohe Aufmerksamkeit für führende Figuren wider.