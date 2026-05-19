Markus Mann: FC Red Bull Salzburg stürzt in Umrevolution. Mehr als 30 Mitarbeiter entlassen

Geschäftsführer Sport Marcus Mann hat nach der schlechtesten Saison in der FC Red Bull Salzburg-Geschichte und den Nachrichten über Personalverkürzungen gesorgt. Derzeit werden mehr als 30 Mitarbeiter entlassen, darunter Trainerteam und Betreuerstab.

Der größte Umbruch aller Zeiten ist beim FC Red Bull Salzburg voll angelaufen. Das Trainerteam mit Daniel Beichler, Raphael Ikache und Zlatko Junuzovic musste bereits den Hut nehmen.

Auch im Betreuerstab gibt es Veränderungen. Geschäftsführer Sport Marcus Mann lässt damit seinen Worten Taten folgen. \"Fakt ist: Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen wieder erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld.

Wir brauchen eine andere Arbeitsmoral und müssen wieder mehr anschieben. \" Die Klartext-Ansage von Geschäftsführer Sport Marcus Mann Anfang April bei \"Talk & Tore\" barg viel Zündstoff und sorgte bei den Bullen für Wirbel. Der Deutsche hält allerdings Wort und stellt alles im Klub auf den Prüfstand. Das Trainerteam ist nach der schlechtesten Saison in der Bullen-Historie bereits Geschichte.

Auch im Betreuerstab sind bereits einige Änderungen fix. Eine Ernährungsberaterin wird Salzburg ebenso verlassen wie ein Analyst.

Zudem hat sich der Klub von einem Zeugwart getrennt. Wie die \"Krone\" ankündigte: Das ist nur der Anfang





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