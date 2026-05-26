Markus Isenmann im Gespräch: Österreichischer Pharmastandort zwischen Bürokratie und Innovation

Markus Isenmann, Sanofi-Geschäftsführer für Österreich und Schweiz, spricht über Stärken und Schwächen des heimischen Pharmastandorts, bürokratische Hürden, Datennutzung und den langwierigen Marktzugang innovativer Medikamente. Er fordert mehr Tempo und eine echte Umsetzung der Life-Sciences-Strategie.

Markus Isenmann, Geschäftsführer für Österreich und Schweiz sowie Leiter der Sparte Specialty Care bei Sanofi , spricht im Interview über den Pharma standort Österreich , bürokratische Hürden, digitale Zwillinge, Mitarbeiterführung und unternehmerischen Erfolg.

Seit Anfang 2026 ist er in dieser Position tätig. In Österreich sind etwa 1.200 Unternehmen im Bereich Pharma und Life Sciences aktiv, die Branche sichert rund 25.000 Arbeitsplätze und gilt als wichtiger Wirtschaftsmotor. Isenmann bewertet den Standort im weltweiten Vergleich als klein, aber attraktiv, insbesondere in Wissenschaft und Forschung. Das Gesundheitssystem sei gut, doch es gebe Herausforderungen, vor allem bei Bürokratie und langen Genehmigungsverfahren für Studien.

Hier wünsche man sich als Unternehmen einen Abbau von Hürden, denn Österreich stehe im internationalen Wettbewerb. Die Politik sei gefordert, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investitionen anzuziehen. Isenmann kritisiert, dass in der politischen und gesellschaftlichen Debatte zu wenig gewürdigt werde, dass Investitionen positive volkswirtschaftliche Effekte haben. Die Österreichische Life-Sciences-Strategie, die das Land bis 2030 als führenden Standort positionieren soll, sei eine gute Nachricht, dürfe aber nicht bei Überschriften bleiben.

Regulatorische Hindernisse wie die DSGVO sieht er im Spannungsfeld zur Digitalisierung. In Österreich sei man viel digitaler als in anderen Ländern und verfüge über viele validierte Daten, nutze sie aber zu wenig - es sei, als habe man eine große Bibliothek ohne Lesesaal. Die mangelnde Nutzung von Primärdaten aus dem Versorgungsalltag erschwere die Entwicklung neuer Medikamente. Anonymisierte Daten könnten ohne Datenschutzbedenken für die Forschung genutzt werden.

Österreich weise zudem Nachholbedarf beim Marktzugang innovativer Therapien auf. Jedes fünfte neue, von der EMA genehmigte Medikament komme verspätet oder gar nicht auf den österreichischen Markt. Die Wartezeiten von rund 15 Monaten seien viel zu lang und müssten verkürzt werden. Auch die Einzelbewilligung von Medikamenten verzögere die breite Anwendung neuer Präparate und stelle eine zeitliche und ökonomische Herausforderung für Pharmaunternehmen dar, vor allem aber ein Problem für Patienten, die dringend auf Arzneimittel warten.

Sanofi setze bewusst auf einen patientenzentrierten Ansatz: Man schaue darauf, wie vielen Menschen bereits geholfen werden konnte und wie viele noch auf ein passendes Medikament warten. Der direkte Kontakt mit Betroffenen sei sinnstiftend.

Zudem verfolge man einen First-in-Class- und Best-in-Class-Ansatz: Man konzentriere sich auf innovative, erstklassige Medikamente und stelle Forschungsprogramme ein, wenn kein signifikanter Patientenmehrwert zu erwarten ist - auch wenn sich mit der Weiterentwicklung Umsatz erzielen ließe





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