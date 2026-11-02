Markus Figl fordert längere Samstagsöffnungszeiten in Wien

Wiener ÖVP-Chef Markus Figl will Samstagsläden bis 20 Uhr öffnen. Die Forderung stößt auf heftigen Widerstand bei Gewerkschaften und der eigenen Partei.

Der Wien er ÖVP-Chef Markus Figl hat während seiner großen Rede am 26. September eine deutliche Ausweitung der Samstagsöffnung szeiten gefordert. Diese Ankündigung sorgte für Überraschung und Unmut, da sie mit den Fraktionen der Partei nicht abgesprochen war. Viele Zuhörer, insbesondere Arbeitnehmervertreter, reagierten irritiert auf den Vorstoß.

Kritik von Gewerkschaften und Parteimitgliedern

Bereits kurz nach Figls Aussage verließen einige türkise Arbeitnehmervertreter die Veranstaltung vorzeitig. Christgewerkschafter und ÖAAB-Vertreter zeigten sich empört über die Forderung, Handelsangestellte sollen länger arbeiten. Ein Gewerkschafter berichtete von zahlreichen kritischen E-Mails und Anrufen aus den eigenen Reihen.

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Interne Spannungen innerhalb der ÖVP

Die Initiative kam ohne Abstimmung mit beiden relevanten Fraktionen zustande. Dies führte dazu, dass die Organisation plötzlich mit Protesten konfrontiert wurde. Innerhalb des ÖAAB wird diskutiert, wie man mit dieser Situation umgeht, ohne sich selbst politisch zu schaden. Man befürchtet negative Auswirkungen auf die eigene Wählerbasis.

Perspektiven für die nächsten Gemeinderatswahlen

In Umfragen liegt die ÖVP in Wien aktuell bei sieben bis acht Prozent. Daher besteht Sorge, dass öffentliche Konflikte mit Gewerkschaften die Position weiter schwächen könnten. Einige Teilnehmer hofften zunächst, Figls Wort sei nicht ernst gemeint gewesen. Doch diese Hoffnung zerschlug sich schnell.

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Präzisierung der Forderung durch Markus Figl

Markus Figl beharrte auf seiner Linie und machte das Thema aktiv bekannt. Er präzisierte seine Forderung dahingehend, dass Geschäfte in Wien nicht mehr um 18 Uhr, sondern erst um 20 Uhr schließen sollen. Diese Änderung wurde auch in mehreren offiziellen E-Mails an Anhänger kommuniziert. Damit wurde das Thema fest im Fokus platziert.

Rechtliche Hürden auf Bundesebene

Das Öffnungszeitgesetz ist Bundesmaterie und erfordert eine Mehrheit im Parlament für Änderungen. Eine solche Mehrheit ist derzeit nicht absehbar. Auch auf Bundesebene löste Figls Vorstoß Irritationen aus. Türkise Kreisen bestätigten, dass dieser Schritt nicht mit ihnen abgesprochen wurde.