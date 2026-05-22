Markus Breitenecker, Medienmanager, kandidiert für ORF-Generaldirektion

Markus Breitenecker, Medienmanager und ehemaliger Chef der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1 und Puls4, hat seine Kandidatur für die ORF-Generaldirektion offiziell gemacht. Er betont, dass es sich bei dieser Aufgabe um viel für Österreich und vielleicht um alles für den ORF und den Medienstandort handelt.

Mit einem Video auf LinkedIn hat Medienmanager Markus Breitenecker am Freitag seine Kandidatur für die ORF-Generaldirektion offiziell gemacht. Der Medienmanager und ehemalige Chef der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1 und Puls4 hatte bereits am Donnerstag beim Mediengipfel in Seefeld seine Bewerbung für die Generaldirektion des ORF ‘nicht mehr ausschließe’.

Freitagfrüh hat er via dreiminütigem Video auf LinkedIn seine Bewerbung offiziell gemacht. Darin betont er, dass es sich bei dieser Aufgabe um viel für Österreich und vielleicht um alles für den ORF und den Medienstandort handelt. Österreich stehe vor enormen ökonomischen Herausforderungen, die Medienvielfalt in Österreich sei bedroht – und mit ihr das Fundament unseres demokratischen Zusammenlebens.

Er wolle daher seine gesamte Erfahrung einbringen und sein Wissen dem ORF zur Verfügung stellen: mehr als 30 Jahre TV-Erfahrung, die Führung eines großen Medienunternehmens mit tausenden Mitarbeitenden sowie die Umsetzung der digitalen Streaming-Transformation. Sein Konzept trägt den Titel ‘Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor’, sein Credo ‘Kooperation statt Konkurrenz’: ‘Ich bin überzeugt davon, dass darin auch der Grundstein für ein neues, zukunftsgerichtetes Selbstverständnis des ORF liegt – im Sinne einer Gesamtverantwortung für Österreichs Medienlandschaft’.

Er freue sich auf die vielen Diskussionen und die Hearings in den nächsten Wochen. Die Ausschreibung für die ORF-Generaldirektion ab 2027 ist bereits Ende April veröffentlicht worden. Vor Breitenecker hatte sich mit ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer erst eine aussichtsreiche Bewerberin offiziell ins Rennen um den Chefsessel des öffentlich-rechtlichen Medienhauses begeben. Für weitere Interessenten ist aber noch bis 28.

Mai Zeit, um Unterlagen einzureichen. In Seefeld haben sich gestern auch die aktuelle ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und APA-CEO Clemens Pig ausführlich über die Lage des ORF geäußert, sich aber noch nicht deklariert





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