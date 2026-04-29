Marks & Spencer Chef sieht SB-Kassen als Ursache für Diebstahlswelle

Archie Norman, Vorsitzender von Marks & Spencer, kritisiert Selbstbedienungskassen als Grund für steigende Diebstahlszahlen. Er argumentiert, dass die fehlende menschliche Interaktion zu einer Verantwortungsdiffusion führt und ehrliche Kunden eher zum Diebstahl verleitet.

Der Vorsitzende der Einzelhandel skette Marks & Spencer , Archie Norman, hat eine deutliche Kritik an der zunehmenden Verbreitung von Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) geäußert und diese direkt mit einem Anstieg der Diebstahl szahlen in Verbindung gebracht.

Norman argumentiert, dass die Einführung dieser Technologie eine entscheidende 'menschliche Verbindung' zwischen dem Verkaufspersonal und den Kunden unterbrochen habe. Diese Unterbrechung führe dazu, dass potenzielle Diebstähle unbemerkt bleiben und eine Atmosphäre der Verantwortungsdiffusion entsteht. Laut Berichten von chip.de, die sich auf Informationen des britischen Radiosenders LBC stützen, beklagt Norman, dass Kunden in Situationen, in denen ein Artikel nicht korrekt gescannt wird, häufig die Verantwortung von sich weisen und vorgeben, keine Zeit für eine Klärung zu haben.

Dies ermutige, so Norman, selbst ansonsten ehrliche Menschen, sich unabsichtlich oder bewusst an Diebstählen zu beteiligen, anstatt den Fehler zu melden oder beheben zu lassen. Die Kette Marks & Spencer hat in den letzten Jahren massiv in SB-Kassen investiert und Hunderte davon in ihren Filialen installiert. Das primäre Ziel dieser Investition war es, Kosten in Höhe von rund 150 Millionen Pfund einzusparen. Nun zeigt sich jedoch, dass diese Einsparungen mit erheblichen Nachteilen verbunden sind.

Die Statistiken belegen einen besorgniserregenden Trend: Allein in England wurden im vergangenen Jahr über 509.000 Ladendiebstähle registriert, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren darstellt. Die Problematik ist nicht auf Großbritannien beschränkt. Der US-amerikanische Einzelhandelsriese Walmart reagiert bereits mit drastischen Maßnahmen, um dem Diebstahl entgegenzuwirken. Eine dieser Maßnahmen ist die sogenannte 'Einfrier'-Taktik, bei der Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Kassen kurzfristig zu sperren, wenn sie den Verdacht haben, dass Kunden Waren nicht ordnungsgemäß scannen oder versuchen, diese zu entwenden.

Walmart verliert jährlich schätzungsweise bis zu drei Milliarden Dollar durch Diebstähle, was die Notwendigkeit effektiver Schutzmaßnahmen unterstreicht. Die Situation zwingt Einzelhändler weltweit, ihre Sicherheitsstrategien zu überdenken und neue Technologien sowie operative Verfahren einzuführen. Die Einführung von SB-Kassen wurde ursprünglich als ein Schritt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung betrachtet, doch die unerwarteten Folgen in Form von steigenden Diebstahlszahlen haben zu einer Neubewertung dieser Technologie geführt.

Es wird deutlich, dass die reine Automatisierung von Prozessen nicht ausreicht, um die Sicherheit im Einzelhandel zu gewährleisten. Vielmehr ist eine Kombination aus Technologie, Personalpräsenz und einer starken Kundenbeziehung erforderlich, um Diebstähle effektiv zu verhindern. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kundenservice, Effizienz und Sicherheit zu finden. Auch in Deutschland beobachten Händler die Entwicklung aufmerksam und ergreifen zunehmend Schutzmaßnahmen, um Diebstähle zu verhindern.

Zu diesen Maßnahmen gehören der Einsatz abschließbarer Vitrinen für besonders wertvolle Waren, die Installation von KI-gestützten Kameras an SB-Kassen zur Überwachung des Scanvorgangs, eine verstärkte Personalpräsenz in den Filialen, um Kunden zu unterstützen und verdächtige Aktivitäten zu erkennen, sowie stichprobenartige Taschenkontrollen. Einige Filialen gehen sogar noch einen Schritt weiter und beschränken den Zugang zu den Selbstbedienungskassen ausschließlich auf registrierte Stammkunden. Diese Strategie soll sicherstellen, dass die Kassen nur von vertrauenswürdigen Kunden genutzt werden, was das Risiko von Diebstählen verringern soll.

Die Investitionen in Sicherheitstechnologien und -maßnahmen sind für Einzelhändler jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. Es stellt sich daher die Frage, ob die Einsparungen durch die Einführung von SB-Kassen die zusätzlichen Kosten für die Diebstahlsprävention tatsächlich aufwiegen. Die Debatte über die Vor- und Nachteile von Selbstbedienungskassen wird daher voraussichtlich weitergehen, und Einzelhändler werden weiterhin nach innovativen Lösungen suchen, um die Sicherheit in ihren Filialen zu gewährleisten und gleichzeitig ein positives Einkaufserlebnis für ihre Kunden zu bieten.

Die Zukunft des Einzelhandels wird maßgeblich davon abhängen, wie gut es gelingt, Technologie und menschliche Interaktion miteinander zu verbinden





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