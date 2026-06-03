Der österreichische Fußballstar Marko Arnautovic beendet nach der anstehenden Weltmeisterschaft seine Karriere in der Nationalmannschaft. Nach einer langen Reise durch Europa und Asien kehrte er zuletzt zu Roter Stern Belgrad zurück. Sein Bruder und Berater Daniel Arnautovic blickt im Podcast auf die bewegte Karriere zurück - von bescheidenen Anfängen in Wien bis zu Höhenflügen in den Top-Ligen und verpassten Chancen.

Marko Arnautovic , aktueller Rekordspieler und Torschütze des österreich ischen Fußballverbandes, steht vor einem großenKarrierehöhepunkt: erstmals seit 28 Jahren hat sich die österreich ische Nationalmannschaft wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Der 37-jährige Stürmer wird mit dem Team am Donnerstag nach Los Angeles aufbrechen - doch danach ist Schluss im Nationaltrikot. Es ist das Ende einer Ära, die geprägt war von außergewöhnlichen Talent, spektakulären Toren und kontroversen Momenten. In einem Podcast bei "Gelb Rot" gab Daniel Arnautovic, Bruder und zugleich Berater des Stars, tiefgreifende Einblicke in die Karriere seines Bruders. Er schilderte Marko als einen ehrlichen, emotionalen Menschen, der sich nie verbiegen lasse.

"Er ist, wie er ist", describes Daniel Arnautovic und betont, dass an seinem Bruder nichts gespielt sei. Gleichzeitig spricht er von verpassten Chancen und dem "Peach" im Karriereverlauf. 所以才说: "Es hätte mehr sein können.

" Die ersten großen Weichenstellungen fanden bereits in jungen Jahren statt. Nach Anfängen in Wien - vom "Käfig" und "Beton" bis zu den Profi-Arenen - wurde europäische Topklubs auf den talentierten Stürmer aufmerksam. Ein besonders bitteres Kapitel: Das geplante Engagement bei Chelsea platzte, weil Arnautovic beim Medizincheck durchfiel. Er hatte zuvor das Cupfinale mit Twente Enschede absolviert, musste jedoch nach 18 Minuten mit einem Ermüdungsbruch im Mittelfuß ausgewechselt werden.

Die Verletzung verhinderte einen Wechsel, der ihn damals als Ersatz für Didier Drogba beim Afrika Cup nach London geführt hätte. Stattdessen wechselte er zu Inter Mailand, wo bereits die ganz großen Namen spielten. Lazio Rom hatte ihn ebenfalls im Visier. Daniel Arnautovic reflektiert: "Die Entscheidung war gut für ihn als Persönlichkeit, auch als Charakter.

Aber vielleicht hätte man einen Step zurück in einer Top-Fünf-Liga machen können.

" Der Sprung zu Lazio, damals eher Mittelmaß, hätte ihm möglicherweise die Möglichkeit geboten, sich stetiger zu entwickeln. Letztlich führte der Weg über Werder Bremen, Stoke City und West Ham United, später nach China zu Shanghai SIPG, dann nach Bologna und wieder zu Inter Mailand, bevor er im letzten Sommer zu Roter Stern Belgrad wechselte.

Ein besonders bemerkenswertes Kapitel war die Zeit bei Stoke City. 2015 oder 2016 war Chelsea erneut heiß auf den Stürmer, legte am letzten Tag der Wintertransferperiode ein Angebot vor. Doch Stoke lehnte ab - "unverkäuflich", hieß es. Zu diesem Zeitpunkt hatte Daniel Arnautovic bereits das Management übernommen. Interessant ist, dass der Wechsel nach China nicht nur finanzieller Natur war.

Während der Corona-Pandemie wurde die Trennung von der Familie, die nachkommen sollte, zur emotionalen Belastung.

"Da ist Geld nicht alles, und das hat er dann auch gemerkt", sagt Daniel. Nach der EM 2021 erklärte Marko seinem Bruder: "Ich will nicht mehr" - ein deutliches Signal, dass er zurück nach Europa wollte. Die Rückkehr wurde durch eine dramatische Verhandlungsrunde mit dem italienischen Klub Bologna besiegelt. Sportdirektor Walter Sabatini soll am Telefon gefordert haben: "Hör zu, du Arschloch.

Du wirst mir Arnautovic bringen.

" Nach einem Gespräch mit dem Spieler stimmte Arnautovic dem Transfer zu. Bei Bologna traf er auf Trainer Sinisa Mihajlovic, unter dem er sich wohlfühlte. Ein weiterer Karrieresprung stand 2022 kurz bevor: Manchester United war interessiert, der Transfer war bereits "fertig". Doch Mihajlovic überzeugte Arnautovic, in Bologna zu bleiben - eine Entscheidung, die den weiteren Weg des Stürmers prägte.

Nun wird er ein weiteres Jahr bei Roter Stern Belgrad spielen, bevor der Fokus voll auf der Weltmeisterschaft und dem anschließenden Abschied aus der Nationalmannschaft liegt. Die Karriere des Marko Arnautovic ist ein Spiegelbild von Talent, harter Arbeit, Rückschlägen und strategischen Entscheidungen. Vom Bad Boy zum Fanliebling, vom Eigenbrötler zum Rekordnationalspieler - er hat vieles erreicht, doch sein Bruder lässt keinen Zweifel daran, dass das Potenzial für mehr vorhanden war.

Die WM-Teilnahme bildet den krönenden Abschluss einer Länderspielkarriere, die 28 Jahre auf sich warten ließ. Für den 37-Jährigen ist es der letzte große Auftritt im rot-weiß-roten Trikot, bevor er sich endgültig dem Vereinsfußball bei Roter Stern Belgrad widmet





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