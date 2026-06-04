Marjane Satrapi ist tot: Die Schöpferin von 'Persepolis' stirbt mit 56 Jahren

Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi, weltbekannt durch ihre Graphic Novel 'Persepolis', ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie erlag der Trauer um ihren Ehemann. Ihr Werk gilt als Symbol für die iranische Freiheitsbewegung und Frauenrechte.

Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie erlag laut einer Mitteilung ihres Umfelds der Trauer um ihren Ehemann, den schwedischen Schauspieler Mattias Ripa, der am 8.

April des Vorjahres verstorben war. Die Nachricht von ihrem Tod löste weltweit Bestürzung aus, denn Satrapi war weit mehr als eine Comic-Zeichnerin - sie galt als eine der wichtigsten Stimmen des Iran und der Frauenrechtsbewegung. Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte sie als Symbolfigur für das iranische Volk und die Rechte der Frauen. In ihrem Werk, insbesondere der autobiografischen Graphic Novel 'Persepolis', habe sie ihre Kindheit im Iran in eine universelle Geschichte verwandelt, die Menschen aller Kulturen bewege.

Geboren am 22. November 1969 in Rascht im Nordiran, wuchs Satrapi in einer linksintellektuellen Mittelschichtsfamilie auf. Nach der Islamischen Revolution 1979 schickten ihre Eltern sie 1984 ins Exil nach Wien. Dort erlebte sie einsame Jahre, die sie später in 'Persepolis' eindrücklich schilderte.

Nach einer kurzen Rückkehr in den Iran zog es sie 1994 endgültig nach Frankreich, wo sie 2006 die Staatsbürgerschaft erhielt. Ihr internationaler Durchbruch gelang mit 'Persepolis', das mit Humor und politischem Scharfsinn ihre Jugend zwischen Teheran und Wien erzählt. Weitere bekannte Graphic Novels wie 'Sticheleien' und 'Huhn mit Pflaumen' folgten. Gemeinsam mit Vincent Paronnaud führte sie Regie bei der Animationsverfilmung von 'Persepolis', die 2007 in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet wurde und eine Oscarnominierung erhielt.

Später inszenierte sie Spielfilme wie 'The Voices' und 'Marie Curie - Elemente des Lebens'. Satrapi blieb stets politisch aktiv. Nach dem Tod von Mahsa Amini im Iran veröffentlichte sie 2023 den Band 'Frau, Leben, Freiheit', der die Protestbewegung würdigt. Im Jahr zuvor hatte sie empört die höchste Auszeichnung Frankreichs abgelehnt, die Ehrenlegion, um gegen die ihrer Meinung nach scheinheilige Haltung Frankreichs gegenüber dem Iran zu protestieren.

Sie forderte konkrete Taten statt bloßer Worte. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke in der Welt der Kunst und des Aktivismus. Satrapis Werk bleibt ein Zeugnis für den unermüdlichen Kampf um Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde - in Iran und weit darüber hinaus





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