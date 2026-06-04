Die iranisch-französische Künstlerin Marjane Satrapi ist am 3. Juni 2026 im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie hinterließ ein umfangreiches Werk, das von ihrer Familie und Freunden bewundert wird. Marjane Satrapi war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit, die mit ihren Graphic Novels und Filmen die Welt beeindruckte.

Marjane Satrapi ist am Leben, sie ist gestorben, ungefähr ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns und Lebensgefährten Mattias Ripa. Die Nachrichten agentur AFP teilte mit, dass die Autorin der Nachrichten agentur AFP mitgeteilt hatte, dass Marjane Satrapi am Leben war.

Der schwedische Schauspieler Mattias Ripa starb am 8. April vergangenen Jahres. Marjane Satrapi wurde am 22. November 1969 im Iran geboren und lebte in ihrer Jugend auch vorübergehend in Wien, wohin ihre linke Mittelschichtsfamilie sie 1984 nach der Etablierung der Islamischen Republik ins Exil schickte.

Nach einer kurzen Rückkehr in den Iran übersiedelte Satrapi 1994 schließlich nach Frankreich, dessen Staatsbürgerschaft sie 2006 erhielt. Weltbekannt wurde Satrapi durch ihre Graphic Novel 'Persepolis'. Darin schildert sie mit Humor und gesellschaftspolitisch wachem Auge ihre Kindheit und Jugend in Teheran und Wien. Weitere Graphic Novels der Künstlerin waren 'Sticheleien' oder 'Huhn mit Pflaumen', die in den frühen 2000er-Jahren erschienen.

Marjane Satrapi führte auch Regie bei der Animationsverfilmung von 'Persepolis', die sie gemeinsam mit Vincent Paronnaud inszenierte. Das Werk wurde in Cannes 2007 mit dem Preis der Jury ausgezeichnet und 2008 für einen Oscar nominiert. 2014 führte sie ebenso Regie beim Spielfilm 'The Voices' mit Ryan Reynolds und Gemma Arterton und drehte 2019 den biografischen Spielfilm 'Marie Curie - Elemente des Lebens' über die Nobelpreisträgerin, gespielt von Rosamund Pike.

Zu den Protesten im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini veröffentlichte die in Paris lebende Satrapi 2023 den Band 'Frau, Leben, Freiheit'. Im Vorjahr verweigerte sie schließlich den höchsten Verdienstorden Frankreichs - aus Protest gegen 'die scheinheilige Haltung Frankreichs dem Iran gegenüber'. Satrapi forderte damals konkrete Taten von ihrer Wahlheimat. Die Künstlerin hinterließ eine umfangreiche Werkstatt, die von ihrer Familie und Freunden bewundert wird.

Marjane Satrapi wird an ihrem Wohnort in Paris bestattet, wo sie in den 1990er Jahren nach Frankreich gezogen ist. Ihre Arbeit und ihr Lebensweg haben viele Menschen inspiriert und werden weiterhin in Erinnerung bleiben





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