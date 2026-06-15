Marius Borg Höiby verurteilt zu vier Jahren Haft, Anwalt plant Berufung

Marius Borg Höiby, der vor einem Jahr wegen Vergewaltigung und anderer Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, hat vor seiner Urteilsverlesung in der Notaufnahme gelandet. Seine Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen. Staatsanwalt Sturla Henriksbö sieht das Urteil als "lang und ernst", aber "der Schwere der Vergehen angemessen" und betont, dass das Urteil "ein Sieg für unser Rechtssystem" sei.

Der aggressive Vorfall ist für die Staatsanwaltschaft ein weiterer Beweis dafür, dass Marius Borg Høiby häufig seine Fassung verliere und weiterhin "eine Gefahr" sei. Der 29-Jährige wurde am Montag wegen Vergewaltigung und anderer Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt, weil wegen nicht näher bezeichneter gesundheitlicher Beschwerden war er bei der Urteilsverlesung nicht persönlich anwesend, sondern aus dem Gefängnis per Video zugeschaltet.

Nun ist bekannt geworden, dass er vor der Urteilsverkündung sogar in der Notaufnahme gelandet war. In der Vorwoche kam es laut der norwegischen Tageszeitung "Dagbladet" zu einem Zwischenfall in Höbysz Zelle, nachdem sein Antrag auf Haftentlassung vom von einem Berufungsgericht abgelehnt worden war, sei er ausgerastete und habe mit der Faust gegen einen Schrank geschlagen. Dabei habe er seine rechte Hand gebrochen.

Die Staatsanwaltschaft sieht sich offenbar durch diesen Wutausbruch darin bestätigt, dass weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Höby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde. Nach einem Besuch bei Höbysz im Gefängnis kündigte sein Anwaltsteam am Montag an, gegen dessen Verurteilung wegen Vergewaltigung und Gewalt gegen eine seiner Ex-Freundinnen in Berufung zu gehen. Staatsanwalt Sturla Henriksbö bezeichnete das Urteil hingegen als "lang und ernst", aber "der Schwere der Vergehen angemessen".

Das Urteil sei "ein Sieg für unser Rechtssystem, das zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht, egal wer man ist und zu welcher Familie man gehört". Erst vor wenigen Tagen hatte Höby versucht, mit einem emotionalen Antrag seine Freilassung zu erreichen und dabei mit der dramatischen Gesundheitssituation seiner Mutter argumentiert. Kronprinzessin Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. Inzwischen wurde sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt.

Experten betonen, dass Patienten in der Regel erst dann auf eine solche Liste kommen, wenn ihre Erkrankung lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat. Im Alltag braucht Mette-Marit mittlerweile ein Sauerstoffgerät





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rechtsverfahren Urteil Bereitschaft Zur Berufung Rechtssystem Rechtsverteidiger Urteilsbegründung Urteilsverkündung Urteilsform Rechtsbeistand Rechtsauffassung Rechtsauffassung Des Staatsanwalts Rechtsauffassung Des Verteidigers Rechtsauffassung Des Gerichts Rechtsauffassung Des Angeklagten Rechtsauffassung Des Rechtsbeistandes Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Geri Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Vert Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Ange Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech Rechtsauffassung Des Rechtsverfahrens Des Rech

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteiltDas Urteil ist nun da! Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss für vier Jahre ins Gefängnis! Bezirksrichter ...

Read more »

Vier Jahre Haft für Marius Borg Høiby: Urteil gegen Sohn der norwegischen KronprinzessinMarius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 29-Jährige war wegen Vergewaltigung und anderen Delikten angeklagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Read more »

Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteiltIn einem aufsehenerregenden Prozess ist Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn in zwei von vier Vergewaltigungsfällen frei, fand ihn in anderen Punkten schuldig. Zudem muss er Entschädigungen an vier Frauen zahlen. Høiby hatte mehrere Taten gestanden, wies die Vergewaltigungsvorwürfe jedoch zurück. Während des Prozesses kämpfte er um Freilassung, unter anderem mit Verweis auf die schwere Krankheit seiner Mutter.

Read more »

Haft für Marius Borg Høiby und FriedensabkommenNach mehr als drei Monaten Krieg haben sich die USA und der Iran offenbar auf eine Friedensvereinbarung verständigt, US-Präsident Trump feierte das ...

Read more »